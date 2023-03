Bruno Krupp é solto pelo STJ e vai usar tornozeleira eletrônica

30/03/2023 | 12:11



Bruno Krupp deixou a prisão de Bangu, no Rio de Janeiro, no dia 29 de março, após passar cerca de oito meses cumprindo pena. O modelo estava detido desde agosto de 2022 depois de atropelar e matar o adolescente João Gabriel Cardim Guimarães.

Krupp precisará usar tornozeleira eletrônica por decisão do ministro Rogerio Schietti Cruz, do Superior Tribunal de Justiça (STJ). Segundo informações do jornal Metrópoles, o modelo precisou entregar o passaporte e está proibido de dirigir. Ele também precisará comparecer mensalmente em juízo. Em caso de descumprimento de qualquer um dos requisitos, Krupp voltará para prisão.

Ainda e acordo com o jornal, o Juiz tomou tal decisão a pedido da defesa, que alegou que o rapaz tem bons antecedentes criminais, é réu primário e estava na prisão há oito meses. Caso você não se lembre, Krupp foi detido após se envolver em um acidente fatal no Rio de Janeiro. O rapaz estava de moto e atropelou a vítima enquanto andava há 100 quilômetros por hora. João Gabriel, de 16 anos de idade, teve a perna decepada no momento do impacto e não resistiu aos ferimentos.