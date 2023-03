Eliezer revela estar tendo noites difíceis com Viih Tube prestes a dar à luz e exalta esposa: Guerreira

30/03/2023 | 11:10



Na reta final da gravidez da pequena Lua, Viih Tube parece estar sofrendo bastante para poder receber a filha nos braços. Na manhã desta quarta-feira, dia 29, a loira apareceu deitada na cama, recebendo uma massagem nos pés.

Nos Stories do Instagram, Eliezer filmou o momento em que os dois estão juntinhos e aproveitou para revelar que eles estão passando algumas noites bem complicadas por conta de dores e pequenos sustos de um possível parto.

Estamos tendo noites bem difíceis, confessou o influenciador.

A de hoje foi susto atrás de susto. Viih está dormindo pouco ou nada durante a noite, acorda várias vezes por conta do incomodo e dores e fico na tensão de acontecer alguma coisa e eu estar dormindo.

Na sequência do texto, o ex-BBB diz que gostaria de poder estar sentindo todas as dores no lugar da amada, assim ela não precisaria enfrentar essas dificuldades. Ele ainda finalizou o texto se derretendo por Viih:

Fico cada vez mais admirado com a força dela e o quanto minha mulher é guerreira e maravilhosa.

Muito fofos, né? Vale lembrar que Viih Tube já revelou que prefere manter o nascimento da pequena Lua o mais privado possível e deixou avisado que pode acabar demorando a contar sobre a chegada da bebê para o público, pois quer curtir o momento sem a necessidade de gravar e registrar tudo no celular.