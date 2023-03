No Big Terapia, Gabriel Santana e Paulo Vieira fazem paródia de Chiquititas

30/03/2023 | 10:10



Mexe, mexe, mexe com as mãos... Chiquititas! Na última quarta-feira, dia 29, Gabriel Santana, o último eliminado do BBB23, participou do quadro Big Terapia com Paulo Vieira e protagonizou algumas cenas hilárias. Isso porque a dupla aproveitou a música Remexe da novela infantil para fazerem uma paródia com a rotina dos participantes do reality.

Para quem não se lembra, Gabriel interpretou o Mosca em uma das versões da trama do SBT e topou relembrar o antigo personagem para fazer piada com os novos amigos da casa mais vigiada do Brasil.

- Com 60 dias de confinamento até a Bruna [Griphao] o Mosca quis pegar. Mete, mete, mete votação e elimina. Mete, mete, eles na Xepa pra ver se acaba, dizia um trecho da paródia.

Gabriel ainda brincou com a fama de planta no programa através da música Mentirinhas.

- Não me chame de plantinha dói demais.