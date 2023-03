Cuiabá diz que jogadores foram agredidos por PM em Goiânia após semifinal da Copa Verde

30/03/2023 | 09:54



Horas após ser eliminado da Copa Verde, o Cuiabá veio a público para denunciar agressões que seus jogadores teriam sofrido da Polícia Militar de Goiás ao fim da partida contra o Goiás, no estádio da Serrinha, em Goiânia. O segundo jogo da semifinal teve vitória do time da casa por 2 a 0.

Em breve comunicado, a direção do Cuiabá afirmou que o lateral-direito Matheus Alexandre foi "covardemente agredido". E publicou fotos do jogador com marcas de agressão no rosto. "O lateral Matheus Alexandre levou um soco no rosto de um policial na entrada do vestiário. O Cuiabá não vai aceitar essa falta de respeito, truculência e abuso de poder e vai tomar as medidas cabíveis e necessárias para que os responsáveis sejam devidamente punidos."

Vídeo publicado nas redes sociais mostra uma discussão ríspida entre jogadores e membros da comissão técnica do Cuiabá com integrantes do Batalhão de Choque da Polícia Militar de Goiás, na entrada do vestiário do time visitante. Um dos mais exaltados na discussão é o atacante Deyverson. "Aqui não tem marginal, não!", afirmou o jogador, que acabou sendo expulso nos minutos finais da partida.

O Cuiabá terminou a partida com apenas nove jogadores em campo. Antes de Deyverson, ex-Palmeiras, o também atacante Isidro Pitta havia sido excluído da partida, no início do segundo tempo.

A qualidade da arbitragem também foi criticada pelo Cuiabá. "Depois de uma atuação vergonhosa da arbitragem, os jogadores do Cuiabá ainda foram ofendidos por funcionários do Goiás e covardemente agredidos pela PM de Goiás, após o apito final", disse o clube, em outro trecho do comunicado.

As expulsões e um suposto excesso de cartões amarelos aos jogadores do Cuiabá também foram motivos de reclamação. "A CBF precisa valorizar mais a Copa Verde. Foi solicitado pela nossa Federação, junto ao Wilson Luiz Seneme (presidente da Comissão de Arbitragem da CBF), que fosse enviado um árbitro mais qualificado para apitar a partida, mas escalaram um árbitro do Mato Grosso do Sul", reclamou Cristiano Dresch, vice-presidente do Cuiabá. "Sem o VAR para auxiliá-lo, o juiz teve interferência direta e causou uma tensão durante todo o jogo, que acabou resultando nesta confusão toda."

O Cuiabá foi eliminado da Copa Verde porque venceu o jogo de ida por 1 a 0 e perdeu a volta por 2 a 0, na noite desta quarta. A final do torneio regional terá Goiás e Paysandu, que despachou o Remo também na quarta.