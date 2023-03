Após Boninho rebater crítica de Giovanna Ewbank sobre festa do BBB23, influenciadora ironiza: Falou para eu ligar para ele. Quero ver atender

30/03/2023 | 09:10



Fogo no parquinho? Na última quarta-feira, dia 29, Giovanna Ewbank trocou farpas com Boninho por conta do BBB23. Isso porque a apresentadora se incomodou com a suposta informação de que a festa do líder de Sarah Aline não poderia ser do tema Realeza Africana. Contudo, o Big Boss se não gostou nadinha e rebateu o comentário dizer ser fake news.

Como assim? Alô, BBB e TV Globo, se a escolha de todo mundo foi atendida até então porque o tema Realeza Africana, escolhido pela Sarah como primeira opção, não pode?, questionou no Twitter.

No Instagram, Boninho gravou um vídeo e respondeu:

Baboseira, vi que a Giovanna Ewbank está preocupada e criticando a decisão da TV Globo de não fazer a festas da Sarah. Isso é fake news, ela não tem a mínima ideia do que a gente faz ou produz e eu não vou chegar e discutir. Vamos relaxar [...] Fake news é a coisa mais chata do mundo! Vamos ter responsabilidade antes de sair ai divulgando, criticando. Querida amiga Gio Ewbank, era só me ligar e perguntar.

Por sua vez, a mãe de Títi, Bless e Zyan não se calou e ironizou:

O Boninho falou que foi mal entendido, galera! E da próxima vez ele falou para eu ligar direto pra ele, chique! Quero ver ele atender [risos].

Uepa!