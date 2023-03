Samsung passa a incluir carregador de tomada na linha Galaxy S22 5G

Da Redação

Do 33Giga



30/03/2023 | 08:55



Desde ontem (29), os smartphones Samsung Galaxy S22 5G, que anteriormente tiveram versões sem o carregador de tomada na caixa, voltarão a contar com o acessório.

Quer ficar por dentro do mundo da tecnologia e ainda baixar gratuitamente nosso e-book Manual de Segurança na Internet? Clique aqui e assine a newsletter do 33Giga

O adaptador passa a ser embarcado na caixa dos Galaxy S22 5G fabricados a partir do dia 29 de março de 2023. A embalagem dos modelos da linha Galaxy S21 FE 5G será atualizada com o carregador a partir de abril.

Quer investir em criptomoedas de forma confiável? Clique aqui e compre na Bit2Me

Para quem adquirir dispositivos fabricados com a embalagem anterior ou outros dispositivos que não possuem o carregador na caixa – e que ainda estão disponíveis no varejo – a Samsung seguirá oferecendo a possibilidade de resgaste do carregador pelo site Samsung Para Você. Não há custo adicional em até 30 dias após a emissão da Nota Fiscal.

Desde o lançamento dos Galaxy Z Fold4 5G e Galaxy Z Flip4 5G, em agosto de 2022, todos os smartphones lançados pela Samsung no Brasil contam com os carregadores de tomada dentro da caixa. Isso inclui os modelos da linha Galaxy S23 5G, assim como os recém-lançados Galaxy A54 5G e Galaxy A34 5G.