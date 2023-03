FGV: Confiança do Comércio sobe 1,1 ponto em março ante fevereiro, a 86,9 pontos

30/03/2023 | 08:18



O Índice de Confiança do Comércio (Icom) subiu 1,1 ponto na passagem de fevereiro para março, para 86,9 pontos, a segunda alta consecutiva, informou nesta quinta-feira, 30, a Fundação Getulio Vargas (FGV). Em médias móveis trimestrais, o indicador teve ligeira queda de 0,1 ponto.

"Depois de uma virada de ano negativa, a confiança do comércio voltou a subir pelo segundo mês consecutivo. Em março, houve alta nos indicadores dos dois horizontes temporais, influenciados por uma melhora na situação atual e nas perspectivas mais otimistas no horizonte de seis meses, mas ainda distantes das perdas recentes, mantendo o indicador em nível historicamente baixo. Para esse cenário se sustentar seria necessário, nas próximas divulgações, resultados mais positivos e com maior amplitude, o que não parece ser o caminho dado o ambiente macroeconômico delicado", avaliou Rodolpho Tobler, coordenador da Sondagem do Comércio no Instituto Brasileiro de Economia da FGV (Ibre/FGV), em nota oficial.

Em março, houve melhora na confiança em dois dos seis principais segmentos do comércio. O Índice de Situação Atual (ISA-COM) avançou 0,3 ponto, para 86,9 pontos, segunda alta seguida. O Índice de Expectativas (IE-COM) avançou 1,6 ponto, para 87,3 pontos.

Os resultados trimestrais da confiança mostram recuo de 5,6 pontos no primeiro trimestre, após já ter encolhido 8,0 pontos no quarto trimestre de 2022. No primeiro trimestre de 2023, a situação atual teve queda de 9,1 pontos, enquanto as expectativas caíram 1,9 ponto.

"Esse resultado reforça o cenário de desaceleração do setor em 2023, especialmente pela queda mais acentuada nos indicadores do presente, sugerindo demanda ainda em ritmo fraco. Os últimos resultados ainda foram insuficientes para reverter essa tendência", completa Tobler.

A Sondagem do Comércio de março coletou informações de 741 empresas entre os dias 1º e 28 do mês.