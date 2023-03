Testamos: Tronsmart Bang SE agrada por som potente e preço – menos de R$ 500

Sérgio Vinícius

31/03/2023



A Tronsmart é uma marca chinesa que, aos poucos, vai encontrando seu espaço no mercado brasileiro. Com vendas oficiais no AliExpress, a companhia tem como foco fones de ouvido e caixas de som com boa qualidade e baixo custo.

O 33Giga já avaliou alguns gadgets da empresa e, no geral, gostou do que viu. Agora, a reportagem testou a caixa de som Bang SE e, como anteriormente, também ficou satisfeita com a experiência.

A começar pela qualidade de áudio, a Bang SE é bem cumpridora: tem boa qualidade nos graves (e um equalizador simples, que permite melhorar a experiência) e, mesmo no volume máximo, não distorce as canções. Em chamadas de áudio, o microfone funciona muito bem e é possível, também, escutar o contato do outro lado da “linha” de forma cristalina.

Do ponto de vista de usabilidade e de funcionalidades, ela também agrada. A Bang SE tem poucos botões incorporados – play, liga e desliga, equalizador, pareamento e um controle dos LEDs (que piscam de acordo com o ritmo das músicas). Ela é à prova d´água, o que também é um diferencial – dado que é portátil (embora um tanto pesada).

Entre outros destaques da Bang SE, chamam a atenção a conectividade (tem entrada USB, P2 e de cartão de memória) e a duração da bateria (24 horas reproduzindo canções). O preço, na faixa dos R$ 500, também é um ótimo atrativo do modelo.

Dos pontos negativos da Bang SE, pode-se ressaltar a falta de um carregador decente na caixa do produto (é vendido somente com um cabinho USB e olha lá). Além disso, por ser portátil, deveria ser um tanto mais leve (tem mais de 2 quilos) – embora seja vendida com uma alça, para carregá-la para cima e para baixo.

Em resumo, trata-se de uma boa aquisição para quem procura uma caixa boa e barata (e uma alternativa à JBL, reconhecidamente uma das marcas que melhora trabalha com a obsolescência programada no mundo).

Raio-X – Tronsmart Bang SE

Versão do bluetooth: 5.3

5.3 Perfil de bluetooth: hsp/hfp/a2dp/avrcp

hsp/hfp/a2dp/avrcp Codec de áudio: sbc

sbc Escala de bluetooth: até 15m/49ft (área aberta)

até 15m/49ft (área aberta) Classificação do ip: ipx6

ipx6 Potência de saída: 40w

40w Potência de entrada: 5v/2a, através do porto tipo-c

5v/2a, através do porto tipo-c Faixa de freqüência: 60hz-20khz

60hz-20khz Bateria: 8000mah (7.4v/4000mah)

8000mah (7.4v/4000mah) Tempo de reprodução: até 24 horas (variado pela exibição de luz)

até 24 horas (variado pela exibição de luz) Tempo de carregamento: 5 horas

5 horas Dimensões: 298×164,5×118,8 mm

298×164,5×118,8 mm Peso: 2,16 kg

2,16 kg Pontos positivos: preço, facilidade de uso, tempo de bateria

preço, facilidade de uso, tempo de bateria Pontos negativos: peso, não vem com carregador, não é das mais bonitas

peso, não vem com carregador, não é das mais bonitas Preço: na faixa de R$ 500

na faixa de R$ 500 Site: aqui