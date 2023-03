Bolsas da Ásia fecham em alta, após ganhos em NY com alívio sobre setor bancário

30/03/2023 | 07:01



As bolsas asiáticas fecharam majoritariamente em alta moderada nesta quinta-feira, 30, seguindo o desempenho positivo de Wall Street, à medida que preocupações com recentes transtornos no setor bancário diminuíram.

O índice Hang Seng avançou 0,58% em Hong Kong, a 20.309,13 pontos, enquanto o sul-coreano Kospi teve ganho de 0,38% em Seul, a 2.453,16 pontos, e o Taiex subiu 0,51% em Taiwan, a 15.849,43 pontos.

Na China continental, os mercados também ficaram no azul, à espera de novos dados de atividade (PMIs) da segunda maior economia do mundo: o Xangai Composto registrou alta de 0,65%, a 3.261,25 pontos, e o Shenzhen Composto, de 0,23%, a 2.108,29 pontos.

Os PMIs chineses, a ser divulgados no fim da noite de hoje, vão ser acompanhados de perto num momento de incertezas sobre a força e sustentabilidade da recuperação do país, após uma série de balanços corporativos decepcionantes e uma expressiva queda no lucro do setor industrial no primeiro bimestre do ano.

Exceção na Ásia hoje, o japonês Nikkei caiu 0,36% em Tóquio, a 27.782,93 pontos, num dia em que várias ações foram negociadas ex-dividendo.

Na quarta-feira, 29, as bolsas de Nova York exibiram altas de 1% a 1,8%, após reguladores dos EUA garantirem o compromisso com a revisão e o fortalecimento do sistema bancário americano, em depoimentos na Câmara dos Representantes.

Na Europa, o clima também se acalmou nesta semana à medida que os recentes contratempos sofridos por Credit Suisse e Deutsche Bank aparentemente ficaram para trás.

Na Oceania, a bolsa australiana subiu pelo quarto pregão consecutivo, com a ajuda de ações financeiras e de mineração. O S&P/ASX 200 avançou 1,02% em Sydney, a 7.122,30 pontos. Com informações da Dow Jones Newswires.