Obituário - 30 de março de 2023

Ademir Medici



30/03/2023 | 06:10



SANTO ANDRÉ

Palmyra Bonora Fatichi, 96. Natural de Socorro (SP). Residia no Centro de Santo André. Dia 24. Cemitério Sagrado Coração de Jesus, Camilópolis.

Antônio Eduardo da Silva, 95. Natural de Campanha (MG). Residia no Parque das Nações, em Santo André. Dia 24. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Rosalina de Almeida Monteiro, 95. Natural de Ubarana (SP). Residia no Jardim Alvorada, em Santo André. Dia 24. Jardim da Colina.

Adelina Dias Pereira, 93. Natural de Itinga (MG). Residia no Parque Oratório, em Santo André. Dia 24. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Carmem Mendes Garcia, 90. Natural de Bocaina (SP). Residia na Vila Bastos, em Santo André. Dia 24, em São Bernardo. Parque do Carmo.

Maria da Conceição Ferraz, 87. Natural de Águas Belas (PE). Residia na Vila Rica, em Santo André. Dia 24. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Anésio Apparecido Tandello, 85. Natural de Guaxupé (MG). Residia na Vila Tibiriçá, em Santo André. Dia 24. Memorial Jardim Santo André.

Aparecida Navarro Guilherme do Nascimento, 81. Natural de Penápolis (SP). Residia no Jardim do Estádio, em Santo André. Dia 24. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Wostom Neiva, 81. Natural de Mariana (MG). Residia no Conjunto Habitacional Teotônio Vilela, em São Paulo. Capital. Dia 24, em Santo André. Cemitério de Vila Formosa, na Capital.

Francisco Pedroso, 79. Natural de Joaquim Távora (PR). Residia na Vila Homero Thon, em Santo André. Dia 24. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Nelson Tardoni, 77. Natural de São Paulo, Capital. Residia na Vila Formosa, em São Paulo, Capital. Dia 24, em Santo André. Cemitério de Vila Formosa, na Capital.

Idalina Alves da Silva Araújo, 77. Natural de Itajobi (SP). Residia no bairro Camilópolis, em Santo André. Dia 24, em São Bernardo. Cemitério de Vila Mariana, na Capital.

Manoel Lopes da Silva, 76. Natural de Piquet Carneiro (CE). Residia em Utinga, Santo André. Dia 24. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Maria Aparecida Silva Oliveira, 73. Natural de Resende (RJ). Residia no Parque das Nações, em Santo André. Dia 24. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Elio Takeshi Toyoda, 62. Natural de Santo André. Residia no Parque Oratório, em Santo André. Autônomo. Dia 24. Cemitério Cristo Redentor, Vila Pires.

Gildo Ribeiro, 57. Natural de Osvaldo Cruz (SP). Residia no Jardim Ângela, em São Paulo, Capital. Polidor. Dia 24, em Santo André. Cemitério de Vila Formosa, na Capital.

Alex Sandro Mantoani, 52. Natural de Santo André. Residia na Vila Curuçá, em Santo André. Motoboy. Dia 24. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Reginaldo Francisco Delapaz, 46. Natural de Marília (SP). Residia no Parque Novo Oratório, em Santo André. Autônomo. Dia 24. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Glauber Vital Carvalho da Silva, 38. Natural de São Paulo, Capital. Residia no bairro Silveira, em Santo André. Pintor. Dia 24. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Izabel Cristina da Fonseca, 30. Natural de Mauá. Residia na Vila João Ramalho, em Santo André. Dia 24. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.



SÃO BERNARDO

Mieko Gioia Tatiama, 92. Natural de Ourinhos (SP). Residia no Jardim do Mar, em São Bernardo. Dia 24. Cemitério da Paulicéia.

Kyoshi Jorie, 85. Natural de Itajobi (SP). Residia no bairro Rudge Ramos, em São Bernardo. Dia 24. Cemitério Gethsêmani, no Morumbi, em São Paulo, Capital.

Judith do Nascimento Cruvello, 84. Natural de Monteiro (PB). Residia no bairro Ferrazópolis, em São Bernardo. Dia 24. Jardim da Colina.

Júlio Gomes da Silveira, 82. Natural de Santo Antônio (RN). Residia no Parque Santa Madalena, em São Paulo, Capital. Dia 24, em São Bernardo. Crematório Vila Alpina.

Antônio Francisco da Silva, 79. Natural de Sousa (PB). Residia na Vila São José, em São Bernardo. Dia 24. Cemitério dos Casa.

Nelson Sanches, 77. Natural de Vera Cruz (SP). Residia na Vila das Valsas, em São Bernardo. Dia 24. Cemitério da Paulicéia.

Francisco das Chagas Costa, 76. Natural de Várzea Alegre (CE). Residia no bairro Ferrazópolis, em São Bernardo. Dia 24. Cemitério dos Casa.

Heinz Reinhart, 71. Natural da Alemanha. Residia no Parque Botujuru, em São Bernardo. Dia 24. Cemitério de Vila Euclides.

Valdemira Ferreira de Souza Santos, 64. Natural de Carinhanha (BA). Residia no bairro Cooperativa, em São Bernardo. Dia 24. Jardim da Colina.

Luiz Antônio Anemari, 61. Natural de São Bernardo. Residia no bairro Ferrazópolis, em São Bernardo. Dia 24. Cemitério dos Casa.

Cleiton Zimmerer Vilasboas, 56. Natural de Teófilo Otoni (MG). Residia no bairro Baeta Neves, em São Bernardo. Dia 24. Cemitério da Paulicéia.



SÃO CAETANO

Maria Dolores Baldarena, 88. Natural de São Paulo, Capital. Residia no bairro Rudge Ramos, em São Bernardo. Dia 23, em São Bernardo. Cemitério São Caetano, Vila Paula.

Janete Bombini Fernandes, 84. Natural de São Paulo, Capital. Residia no bairro Santana Maria. Dia 24. Cemitério da Saudade, bairro Cerâmica.

Nelson Gonçalves da Silva, 72. Natural de São Caetano. Residia no bairro Barcelona, em São Caetano. Dia 24. Cemitério São Caetano, Vila Paula.

João Xavier de Siqueira, 70. Natural de Sertânia (PE). Residia na Vila Palmares, em Santo André. Dia 24, em Santo André. Cemitério da Saudade, bairro Cerâmica.

Aldo de Souza Galvão, 48. Natural de Medeiros Neto (BA). Residia no bairro Fundação, em São Caetano. Dia 24. Cemitério da Saudade, bairro Cerâmica.

Mirian Ferreira da Cruz, 47. Natural de São Caetano. Residia no Jardim Alvorada, em Santo André. Dia 24, em Santo André. Cemitério das Lágrimas.

Filipe de Almeida Castro, 26. Natural de São Caetano. Residia no bairro Fundação, em São Caetano. Dia 24. Cemitério da Saudade, bairro Fundação.



DIADEMA

José Antonio Ferreira, 71. Residia no bairro Casa Grande, em Diadema. Dia 24. Cemitério Municipal de Diadema.

Josevaldo Silva Costa, 61. Natural de Coaraci (MG). Residia no Jardim Bandeirantes, em São Paulo, Capital. Dia 24. Cemitério Municipal de Diadema.



MAUÁ

Maria Ferreira dos Santos, 67. Natural do Ribeirão do Pinhal (PR). Residia no Jardim Columbia, em Mauá. Dia 24, em Santo André. Cemitério Santa Lídia.

Márcia Aparecida Furlan de Almeida, 65. Natural de Dracena (SP). Residia no Jardim Pedroso, em Mauá. Comerciante. Dia 24, em Santo André. Cemitério Cristo Redentor, Vila Pires.



RIBEIRÃO PIRES

Lourival José da Silva, 91. Natural do Estado de Pernambuco. Residia na Vila Suíça, em Ribeirão Pires. Dia 24, em São Bernardo. Cemitério São José.