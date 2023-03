Água Santa recorre para ter capitão na segunda final

Da Redação



30/03/2023 | 06:08



O Água Santa tentará ter o capitão, Rodrigo Sam, no último jogo da final do Campeonato Paulista, no dia 9 de abril, no Allianz Parque. A equipe de Diadema tentará um efeito suspensivo para o atleta estar apto a entrar em campo ao menos na segunda partida, cumprindo suspensão automática apenas na primeira partida, que será disputada na Arena Barueri, no domingo (2), com mando de campo sendo do Água Santa.



O zagueiro foi punido pelo TJD-SP (Tribunal de Justiça Desportiva de São Paulo) com quatro jogos de suspensão após a expulsão na vitória contra o Bragantino, pela semifinal, e a princípio, não estará em campo nos dois jogos da decisão. O jogador do Netuno recebeu o cartão vermelho após confusão com o atacante Artur. Os dois jogadores se desentenderam, mas Rodrigo foi mais enérgico e deu cabeçada no rosto do adversário.