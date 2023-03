Coop fatura R$ 2,8 bilhões em 2022 e anuncia três lojas na região

Nilton Valentim



30/03/2023 | 06:08



A Coop registrou no ano passado faturamento bruto de R$ 2,8 bilhões, o que representa crescimento de 5,7% em relação a 2021. Os resultados foram apresentados aos cooperados. A rede pretende inaugurar até o fim do ano três supermercados no Grande ABC, além de dez drogarias (em locais não revelados) e um atacarejo no Interior do Estado.



O negócio supermercado foi responsável por 76,6% do faturamento, seguido por drogaria (19,4%), atacarejo (2,8%) e postos de combustíveis, com 1,2%. O diretor geral Pedro Mattos anunciou a intenção de inaugurar neste ano três supermercados – todos no Grande ABC –, dez drogarias e um atacarejo. Ele também revelou que os postos de combustíveis serão descontinuados.



Um dos novos supermercados, na Avenida D.Pedro I, em Santo André, deverá abrir as portas no segundo semestre. Outro será erguido em Diadema. O terceiro, segundo o executivo, ainda não pode ter o endereço divulgado por questões de assinatura de documentos.



Com esses resultados, os cooperados que realizaram compras em 2022 em um dos negócios Coop terão retorno proporcional das sobras de R$ 12,7 milhões. A Assembleia Geral Ordinária também aprovou o valor de R$ 635 mil para o Programa de Benefícios às Entidades.



Ao longo do ano passado, a Coop investiu R$ 141,5 milhões em melhorias operacionais e na revitalização de suas unidades. Foi inaugurada a primeira unidade no formato atacarejo, em São José dos Campos, e quatro drogarias, além da finalização da nova plataforma de e-commerce para supermercado e drogaria.