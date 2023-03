Santo André entrega documento com diretrizes para obras da Linha 20

Da Redação



30/03/2023 | 06:06



A Prefeitura de Santo André entregou nesta semana ao Metrô documento com as diretrizes para instalação das futuras obras da Linha 20-Rosa, que ligará o Grande ABC ao Alto da Lapa, na Capital.



O encontro foi realizado na última terça-feira (28) na sede do Metrô, em São Paulo, pelo secretário de Planejamento Estratégico e Licenciamento, Acácio Miranda, que estava acompanhado do diretor de Planejamento Urbano, Diego Cabral. Também participou do encontro o gerente de planejamento do Metrô, Luiz Antônio Cortez.



Conforme a proposta do traçado, Santo André contará com quatro das 24 estações, que terá ao todo 33 quilômetros, e foi a primeira cidade a aprovar as diretrizes. São Bernardo, a outra cidade da região a ser beneficiada diretamente pelo modal, terá duas paradas em seu território Agora, cabe ao Metrô contratar a empresa que ficará responsável pela execução do projeto, desapropriação das áreas e início das obras.



“Vamos cumprir todas as etapas que cabem ao município com celeridade, para viabilizar a chegada do Metrô a Santo André no menor prazo possível”, afirma o prefeito Paulo Serra.