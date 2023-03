A dança das cadeiras no diretório estadual do PT

Da Redação



30/03/2023 | 06:05



A saída do ministro do Trabalho e ex-prefeito de São Bernardo, Luiz Marinho, da presidência estadual do PT também promoveu dança das cadeiras na representatividade do Grande ABC no petismo de São Paulo. Atual diretor-presidente da Fundação Florestan Fernandes, o ex-vereador de Diadema Manoel Eduardo Marinho, o Maninho, deixou a função de secretário de organização da sigla e foi sucedido pelo ex-deputado estadual de Santo André Luiz Turco. Atual primeiro secretário da Assembleia Legislativa, Teonílio Barba tinha vaga no diretório petista por ser o líder do partido na Casa – função que agora é de Márcia Lia. E o secretário de Governo de Diadema, Dheison Renan, virou vogal do diretório.

Bastidores

Cezinha e Bassi

Durante visita à sede do Diário na segunda-feira (27), o deputado federal Cezinha de Madureira (PSD) foi recebido pelo diretor-superintendente Marcos Sidnei Bassi, além da diretoria executiva do jornal. Durante o encontro, o parlamentar, que concedeu entrevista exclusiva à equipe de reportagem, falou com Bassi sobre os planos para o mandato na Câmara Federal e as ações políticas para beneficiar os moradores do Grande ABC.