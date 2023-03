Prefeita em exercício de Diadema busca investimentos em Brasília

Artur Rodrigues



30/03/2023 | 06:04



A prefeita em exercício de Diadema, Patty Ferreira (PT), e o secretário de Governo, Dheison Renan (PT), tiveram uma série de agendas ontem no governo federal em busca de investimentos para a cidade. Foram debatidos projetos estruturantes para as áreas de saúde e educação do município.



Patty e Dheison se reuniram com André Ceciliano e Margonari Marcos, respectivamente secretário especial e gerente de assuntos federativos do Ministério das Relações Institucionais, Marroni Alves, assessor especial do Ministério da Saúde, e José Felipe Guatura, assessor especial no Gabinete da Presidência.



Nas agendas, Patty e Dheison discutiram a possibilidade de investimentos federais para a reestruturação da saúde em Diadema – com a construção do novo hospital municipal e a abertura de três novas UPAs (Unidades de Pronto Atendimento) – e a construção da segunda unidade do Quarteirão da Educação. “Foram conversas muito produtivas. O governo voltou a ouvir os municípios e a ser parceiro das cidades. Isso é muito importante para Diadema. O governo do prefeito José de Filippi tem projetos estruturantes que avançarão mais rapidamente com suporte do governo federal. Volto a Diadema otimista com possíveis parcerias”, avaliou Patty.



A prefeita em exercício viajou para Brasília nesta semana para participar da 24ª Marcha dos Prefeitos, promovida pela CNM (Confederação Nacional de Municípios), e também esteve no encontro de mulheres promovido pela FNP (Frente Nacional de Prefeitos) com ministras e várias mulheres que ocupam espaços de poder no País.



Além de debater sobre assuntos municipalistas, Patty dialogou com as ministras Marina Silva (Meio Ambiente), Margareth Menezes (Cultura), Luciana Santos (Ciência, Tecnologia e Inovação), Sonia Guajajara (Povos Indígenas), Anielle Franco (Igualdade Racial), Nísia Trindade (Saúde), Cida Gonçalves (Mulheres) e Esther Dweck (Gestão e Inovação dos Serviços Públicos).