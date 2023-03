Medalha João Ramalho é outorgada em noite de homenagens a policiais

Da Redação



Sob a justificativa de terem contribuído para o progresso de Santo André, na proteção do patrimônio e da comunidade, representantes das forças de segurança pública que atuam ou já atuaram na cidade foram agraciados, em sessão solene realizada na noite de quarta-feira na Câmara, com a Medalha João Ramalho. Autor da homenagem, o vereador Rodolfo Donetti (Cidadania) destacou o apoio dos familiares para o bom exercício das funções de policiais e guardas-civis.



“Alguns estão saturados, tristes, desmotivados. Mesmo assim, saem às ruas para proteger vidas e manter a paz. E, por muitas vezes, com sacrifício da própria vida. A família fica apreensiva aguardando o retorno. Quando chegam, é aquela felicidade: ‘Meu herói voltou para casa!’ Mas a gente não pode esquecer aqueles casos em que os familiares estão esperando até hoje”, discursou Donetti, que é policial militar.



Receberam a Medalha João Ramalho, a mais alta distinção legislativa andreense, agentes da Guarda Civil Municipal, Polícia Militar, Polícia Civil e Exército. “Todos os dias estamos nas ruas para auxiliar a nossa população, defendendo e dando a nossa própria vida para que isso aconteça”, agradeceu a comandante da GCM, Vincenzina de Simone.



Um dos homenagenados, Paul Henry Verduraz, ex-chefe do Deic (Delegacia Estadual de Investigações Criminais) de São Bernardo e hoje delegado divisionário do Deic na Capital, lembrou que o início de sua carreira, que já soma 32 anos, deu-se no Grande ABC. “Atitudes nobres como esta fortalecem nossas instituições e nossa democracia”, declarou Verduraz em entrevista ao Diário. “Me senti extremamente honrado e agradecido por ter sido um dos escolhidos”, continuou, lembrando que foi na região que ele exerceu grande parte de suas atividades.



O delegado Ivan Cesar Alves, que estava representando o secretário-executivo da Segurança Pública do Estado, Osvaldo Nico Gonçalves, disse que a homenagem “dignifica esses policiais que estão diuturnamente prestando serviço à sociedade, buscando a paz e a segurança".