Palavra do Leitor - 30 de março de 2023

30/03/2023 | 06:01



Greve em São Bernardo – 1

‘Orlando não negocia e greve dos servidores chega ao 3º dia’ (Política, ontem). Só sabe fazer reunião se for para licitar e/ou vender prédios públicos? Só sabe fazer reunião com os empresários?



William Francioni - do Facebook



Greve em São Bernardo – 2

As cidades do Grande ABC são as mais ricas do País. Não deveriam deixar chegar a uma greve para reajustar o salário dos servidores.



Jairo Giffoni - Lorena (SP)



Greve em São Bernardo – 3

Principalmente os professores merecem um bom salário. Como os filhos do senhor Orlando Morando estudam em escola particular, ele está pouco se lixando para os funcionários públicos.



Aparecido Rodrigues - Santo André



Venda de terrenos

Atenção, empreendedora imobiliária, o prefeito Orlando Morando está vendendo as áreas públicas a preço de banana. Primeiro foi uma área atrás do ginásio poliesportivo, agora foi a área da Secretaria de Educação e a próxima será a da Secretaria de Serviços Urbanos, que fica no bairro Rudge Ramos. Isso tem contar a que vendeu para o grupo Bem Barato, no Centro de São Bernardo. Neste negócio feito com a Patriani, existe muita suspeita que precisa ser averiguada (Política, dia 17). Os vereadores que aprovaram a venda são tão culpados como o prefeito, portanto precisam ser averiguados pelo poder público.



Copiniano de Souza - São Bernardo



Paulo Coelho

Tem muita gente que está aborrecida com Paulo Coelho (320 milhões de livros vendidos), que, como cabo eleitoral, se sentiu enganado e está decepcionado com a “patética” governança de Lula. Paulo Coelho embarcou na canoa furada porque quis. Esqueceu que a história de Lula tem Mensalão, Petrolão, duas condenações em três instâncias com acréscimo da pena inicial, PEC da Gastança, foi um dos mentores do Foro de São Paulo para venezuelar o Brasil, ativismo jurídico para capacitá-lo a transgredir a Lei de Ficha Limpa e o opaco tal “código fonte” na democracia eleitoral que redundou no 8 de Janeiro em Brasília. Dê a ele um dos livros de sua autoria e verá que, para não causar “azia”, será reciclado. Errar é humano, mas persistir pela terceira vez é burrice.



Humberto Schuwartz Soares - Vila Velha (ES)



Semana do autismo – 1

‘Fechamento da Anne Sullivan impacta tratamentos de transtorno do espectro autista’ (Setecidades, ontem). Mas teremos uma ciclovia de R$ 20 milhões (contém ironia)!<EM>



Rodrigo Reis - do Facebook



Semana do autismo – 2

Infelizmente, o autismo não promove, tampouco elege, os sempre mesmos, daí as ausências de prioridade e preocupação com a causa. E também com seus envolvidos direta e indiretamente!



Cecél Garcia - do Facebook