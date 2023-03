Motociclista é arremessado em córrego após acidente em Santo André; veja vídeo

Da Redação



29/03/2023 | 19:09



Um motociclista caiu no beiral de um córrego na avenida Capitão Mário de Toledo, em Santo André, depois de ser arremessado por um carro na tarde desta quarta-feira (29).

O acidente foi flagrado pelas câmeras de segurança de uma rua próximo ao local. Nas imagens, é possível ver que o veículo, modelo Meriva, faz uma conversão proibida e atinge o motociclista que vem na faixa ao lado. Com o impacto, o rapaz ''''voa'''', atravessa a mureta do córrego e cai no beiral. Por pouco, ele não caiu dentro da água e foi levado pelo fluxo.

A vítima foi socorrida pelo Corpo de Bombeiros com uma fratura na perna e encaminhada ao hospital.