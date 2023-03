Atacantes da Ponte são advertidos e ficam livres para semifinal do Paulista da A2

29/03/2023 | 19:30



Julgados nesta quarta-feira pelo Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD) pelas expulsões no jogo contra o Comercial, válido pelo jogo de ida das quartas de finais do Campeonato Paulista da Série A2, os atacantes Jeh e Pablo Dyego foram apenas advertidos. Com isso, a dupla fica à disposição do técnico Hélio dos Anjos para a disputa do segundo jogo da semifinal contra o XV de Piracicaba. Lembrando que a Ponte Preta venceu o primeiro jogo por 3 a 0 e pavimentou o acesso para à elite estadual.

Os dois foram expulsos no empate por 1 a 1 com o Comercial, em Ribeirão Preto (SP), mas em situações diferentes. Juntos, a dupla da Ponte Preta fez 13 gols. Jeh é o artilheiro do time com oito gols, enquanto Pablo Dyego tem cinco.

O caso mais complicado era do atacante Jeh. Expulso direto, após revisão do VAR, o atacante foi denunciado no artigo 254-A do Código Brasileiro de Justiça Desportiva (CBJD) por "praticar agressão física durante a partida, prova ou equivalente". O advogado do time de Campinas, Guilherme Righetto, conseguiu a desclassificação para o artigo 250 do CBJD por "ato desleal ou hostil" e o atleta foi punido em uma partida. Já cumprida no jogo de volta contra o Comercial.

Já Pablo Dyego foi expulso por levar o segundo cartão amarelo por uma entrada dura de carrinho e foi denunciado com base no mesmo artigo 250. O atacante também já cumpriu suspensão.

Com Jeh e Pablo Dyego, a Ponte Preta se prepara para o duelo de sábado contra o XV de Piracicaba, às 18h30, no Moisés Lucarelli, em Campinas. Como venceu na ida por 3 a 0, o time de Hélio dos Anjos pode até perder por dois gols de diferença que mesmo assim garante o acesso e a classificação para a final.