Padilha: Arcabouço fiscal tem meta de superávit e mecanismo de controle de despesas

29/03/2023 | 18:52



O ministro da Secretaria de Relações Institucionais, Alexandre Padilha, disse nesta quarta-feira, 29, que a proposta de arcabouço fiscal do governo prevê mecanismos de controle de despesa e meta de superávit primário das contas públicas, sem dar mais detalhes.

Padilha chegou há pouco na residência oficial do presidente da Câmara, Arthur Lira (PP-AL), para uma reunião com líderes partidários da Casa. O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, já está no local para apresentar o arcabouço fiscal aos parlamentares.