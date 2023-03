Elon Musk e outros especialistas em IA pedem uma pausa no desenvolvimento da tecnologia

29/03/2023 | 18:50



Vários executivos de tecnologia e importantes pesquisadores de inteligência artificial, incluindo o CEO da Tesla Elon Musk e o pioneiro da IA Yoshua Bengio, estão pedindo uma pausa no desenvolvimento vertiginoso de novas e poderosas ferramentas de IA.

Uma moratória de seis meses ou mais daria ao setor tempo para definir padrões de segurança para o design de IA e evitar possíveis danos das tecnologias de IA mais arriscadas, disseram os defensores da pausa.

Essas preocupações e a recomendação para a pausa foram apresentadas em uma carta intitulada "Pause Giant AI Experiments: An Open Letter", coordenada pela organização sem fins lucrativos Future of Life Institute, que lista Musk como um consultor externo. A carta que se tornou pública na quarta-feira também foi assinada pelo cofundador da Apple, Steve Wozniak; CEO de Estabilidade AI Emad Mostaque; e os cofundadores do Center for Humane Technology, Tristan Harris e Aza Raskin, que criticaram as mídias sociais e a tecnologia de IA, disse uma porta-voz da equipe autora da carta.

A carta não pede a interrupção de todo o desenvolvimento de IA, mas pede às empresas a interromper temporariamente o treinamento de sistemas mais poderosos que o GPT-4, a tecnologia lançada este mês pela OpenAI, startup apoiada pela Microsoft Corp. Isso inclui a próxima geração da tecnologia OpenAI, GPT-5.