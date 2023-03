Água Santa prioriza sistema de marcação para segurar o Palmeiras na final

29/03/2023 | 18:51



Em um clima bastante tranquilo, os jogadores do Água Santa realizaram, nesta quarta-feira à tarde, um treinamento técnico e tático no Estádio Inamar, na cidade de Diadema. O técnico Thiago Carpini priorizou o sistema de marcação, que ele prevê ser muito exigido contra o Palmeiras nas finais do Campeonato Paulista.

"Nós temos que ter muita atenção na marcação, porque vamos enfrentar o melhor time do Brasil. Mas, ao mesmo tempo, não podemos perder a velocidade para contragolpear", explicou o técnico, que sente o grupo bem motivado. "Os jogadores estão focados, porque sabem que faremos dois jogos fundamentais para a carreira de cada um deles."

A única ausência no setor deve ser mesmo do zagueiro Rodrigo Sam, suspenso por quatro jogos por sua expulsão diante do Red Bull Bragantino, nas semifinais, na Vila Belmiro. O departamento jurídico do clube trabalha com a possibilidade de conseguir o efeito suspensivo para contar com ele para as finais. Mas admite que as chances são remotas.

Desta forma, Carpini vai escolhendo o substituto para a defesa. Existem três opções. A principal delas é o zagueiro Didi, que foi quem mais atuou no setor. As outras opções são Anderson e Marcondes.

Estas opções vão ser testadas nesta quinta-feira, quando o time fará seu primeiro trabalho no Centro de Treinamento de Guararema, com portões fechados à imprensa e torcedores. Este treino será decisivo para a formação do time titular visando o primeiro jogo, marcado para a Arena Barueri, domingo, às 16h.

O segundo jogo será disputado no Allianz Parque dia 9, também domingo, e no mesmo horário, a partir das 16h.