Pepita de ouro avaliada em mais de R$ 830 mil é encontrada na Austrália

29/03/2023 | 18:37



Um garimpeiro amador encontrou uma pepita de ouro de 4 quilos avaliada em US$ 160 mil (R$ 831 mil) nas minas de ouro no estado australiano de Victoria. O garimpeiro usou um equipamento simples, um detectador de metais no valor de US$ 800 (R$ 4108).

O garimpeiro, que não quis ser identificado, levou sua descoberta a uma loja de prospecção. O avaliador, Darren Kamp, com 43 anos de experiência no comércio de ouro, ficou impressionado com o tamanho da pepita e comprou o minério do garimpeiro. Kamp nomeou a descoberta de "Lucky Strike", em português, "golpe de sorte".

A rara descoberta aconteceu depois que mais de 170 anos se passaram da corrida de ouro no país. Nos anos de 1850, as cidades de Ballarat e Bendigo atraíram centenas de pessoas atrás de minérios. Até hoje, as maiores pepitas do mundo foram encontradas em solo australiano.

Os sinais de novas descobertas de ouro são promissores. O Serviço Geológico de Victoria prevê que pode haver até 75 milhões de pepitas de ouro não descobertos nas minas do norte do estado. "Se a exploração for bem-sucedida, a mineração pode trazer um boom para a região", disse em comunicado.

Para explorar este potencial, o governo victoriano liberou novas áreas de licença para exploração de minerais na região centro-norte, por meio de um processo de licitação. O processo encorajou exploradores minerais experientes e responsáveis a competirem em uma licitação aberta, de alcance internacional.

"Baseada no mérito, (o processo) nos permitiu identificar garimpeiros com programas de trabalho excepcionais, com responsabilidade social corporativa e um sólido compromisso de trabalhar com proprietários tradicionais, comunidades locais e proprietários de terras", detalhou o Serviço Geológico.

Os garimpo está sendo feito desde 2021 em quatro grandes áreas de terreno prospectivo, que variam entre 327 e 512 quilômetros quadrados.

Segundo a Associação de Garimpeiros e Mineiros de Victoria (Pmav), antes de prospectar no estado, os interessados devem obter um "Direto de Mineiro", documento que permite ao titular a posse de qualquer mineral localizado em áreas públicas ou terrenos privados, desde que com o consentimento prévio do proprietário.

A Pmav ainda sinalizou que os menores de 18 anos são isentos da obtenção do documento, "desde que estejam acompanhados por um adulto titular do 'Direito de Mineiro' vigente".

Lynnie Hindle, presidente da filial da Pmav na cidade de Bendigo, estimou em entrevista ao The Guardian que 50 mil pessoas detém o direito de mineração em Victoria. Sem a licença, qualquer ouro encontrado pertence à coroa.