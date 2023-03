Nicole Bahls revela que passará por cirurgia após quebrar o pé no Navio da Xuxa

29/03/2023 | 18:10



Parece que o acidente que Nicole Bahls sofreu no Navio da Xuxa foi bem grave! Após desembarcar no Rio de Janeiro de cadeira de rodas, ela usou as suas redes sociais para falar sobre o acidente.

Através de alguns vídeos nos Stories do Instagram, ela contou que irá passar por uma cirurgia:

- Ainda continuo em processo de recuperação, e hoje vou passar por uma cirurgia. Infelizmente, não tem como ficar no gesso. Vou ter que operar. Logo, logo passo para dar notícias a vocês.

A artista também aproveitou para agradecer todas as mensagens de carinho:

- Eu sei que vocês estão preocupados, está doendo um pouquinho ainda. Obrigada a todas as mensagens de carinho, logo logo eu respondo todo mundo.