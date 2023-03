Gabriel Santana justifica indicação no contragolpe e aponta quem são as plantas da edição

29/03/2023 | 18:10



Gabriel Santana foi o mais novo eliminado do BBB23. E, para cumprir o famoso ritual da TV Globo, ele respondeu algumas perguntas sobre o jogo e sobre sua relação com os participantes da casa mais vigiada do Brasil. Vale lembrar que ele estava no paredão junto de Aline Wirley e Bruna Griphao.

Após ser eliminado, o ator, conhecido por seu papel em Chiquititas, respondeu à pergunta que todos queriam saber. O ex-BBB revelou o por quê de ter indicado Aline Wirley ao paredão no contragolpe.

O questionamento surgiu quando Gabriel deixou bem claro que votaria em Larissa, mas, quando teve a oportunidade, não seguiu com a decisão. Ele ainda revelou

- No game ? e foi uma coisa que conversei com a Amanda depois do último jogo da discórdia ?, jogar todo mundo joga. Se são as melhores jogadas, não sabemos. [...] Pelo o que eu tinha de informação no momento do meu contragolpe e pela surpresa, também, de ter tido um contragolpe naquele momento, eu fui coerente com o que eu estava pensando e sentindo. Hoje, analisando um pouco melhor e ouvindo a percepção das pessoas que estavam aqui fora, talvez o melhor teria sido seguir a minha intuição e não o meu racional.

Possíveis indicações ao paredão também nos lembram das plantas da edição - e o ator não se esqueceu disso. Além de falar quem está mais forte na disputa, ele não escondeu sua opinião sobre as plantas.

- Na percepção do Gabriel que viveu lá dentro, acho que o jogador mais forte é o Alface [Ricardo]. [...] E, pelo que eu entendi aqui fora, talvez o Black [Cezar] também seja. Acho ele uma pessoa incrível também. Das pessoas que me disseram que talvez tenham mais chances de vencer, essas são as duas que eu mais gostaria que vencessem.

E continuou:

- Se eu fui julgado por ser planta, a Aline e a Amanda com certeza são também.

O ex-participante ainda abriu o coração e falou sobre sua relação com Sarah Aline. Vale lembrar que, desde o começo do programa, a dupla construiu uma amizade. Isso aconteceu, pois eles tiveram que realizar algumas provas enquanto estavam presos juntos.

- A Sarah foi um encontro na vida. Ela é uma menina muito doce, muito alegre e muito inteligente, que consegue comunicar exatamente o que quer falar. Eu me identifico com ela em muitos aspectos, e acho que muito da minha força dentro do BBB veio dela porque, nos meus momentos de fraqueza, ela estava ali para me aconselhar, me dar apoio, e vice-versa. Fomos um encontro um para o outro de suporte emocional e racional. A minha relação com ela foi muito boa, independentemente de beijos ou qualquer outra coisa. O mais importante que eu levo da minha trajetória com ela é esse carinho que ficou entre nós dois.