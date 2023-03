Restaurante do Toy Story na Disney: Coma bem no Roundup Rodeo BBQ, do Hollywood Studios

Redação

O Hollywood Studios, um dos quatro parques temáticos da Disney World, em Orlando, agora conta com um novo restaurante. Trata-se do Roundup Rodeo BBQ, localizado na área Toy Story Land. Desenvolvida por meio de uma parceria entre a Walt Disney Imagineering, a Disney Pixar Animation Studios e o Walt Disney World Food & Beverage, a casa foi projetada para trazer à vida o universo de Andy, Buzz Lightyear e seus amigos.

Ao entrar no Roundup Rodeo BBQ, os visitantes se tornam brinquedos honorários de Andy e são transportados para uma cena que retrata um rodeio de brinquedos em pleno andamento. Com assentos de cadeiras e outros detalhes temáticos, além de figuras em tamanho real, como as de Jessie, Trixie e Bo Peep, o ambiente é um playground divertido para os fãs de Toy Story.

Vez por outra, todos os garçons ficam congelados. Esse é o sinal que tem “humanos” chegando. Como a ideia é que todos se sintam como brinquedos por lá, os comensais são convidados a participar da brincadeira. Há ainda muitos outros detalhes divertidos, como o lápis gigante entregue para assinar a conta.

Costelinha barbecue e churrasco típico do sul dos EUA são servidos por lá

Com serviço de mesa e reserva obrigatória, que pode ser feita pelo aplicativo My Disney Experience, o menu fixo custa US$ 45 para adultos e US$ 25 para crianças de 3 a 9 anos. As opções são as mesmas no almoço e no jantar, todas elas inspiradas em comidas típicas do sul dos EUA.

De entrada, é possível escolher entre saladas variadas. Os pratos principais incluem carnes defumadas, com destaque para as costelas de porco e o brisket, além de opções veganas.

Os acompanhamentos também são variados e trazem opções como salada de batata, feijão cozido, salada de repolho e um milho grelhado com uma mistura de especiarias de pimenta e limão, coberto com queijo ou picles fritos.

Para a sobremesa, há ótimas tortas. Destaque para o Cupcake à la Forky, inspirado no garfinho fofo de Toy Story 4.