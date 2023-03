Resort perto de São Paulo tem programação especial de Páscoa

Redação

Do Rota de Férias



29/03/2023 | 16:55



Com a Páscoa se aproximando, famílias em busca de lazer e diversão já estão planejando suas atividades. Para aqueles que desejam aproveitar o feriado em um resort perto de São Paulo, o Royal Palm Plaza, em Campinas, desponta como uma excelente opção.

O hotel está com uma programação especial para pessoas de todas as idades entre 6 e 9 de abril. Entre as atividades previstas estão oficinas de chocolate, caça aos ovos, teatro, entrega de ovos de Páscoa e um show de mágica para toda a família.

Há também opções radicais ao ar livre, como atividades no Kata Kuta (espaço de jogos queridinho dos adolescentes). De noite, dá para se divertir com jogos como bingo e assistindo a um show do cover do Elvis Presley.

Resort perto de São Paulo

Além da programação especial de Páscoa, o Royal Palm Plaza oferece infraestrutura completa de lazer, com piscinas aquecidas, jacuzzi ao ar livre, quadras para beach tennis e uma variedade de opções gastronômicas. Destaque para o bistrô francês La Palette, liderado pelo chef Daniel Valay.

Se você está planejando sua Páscoa e busca um resort perto de São Paulo para aproveitar com a família, vale considerar o empreendimento, que fica a cerca de uma hora de carro da capital paulista.

Preços e reservas

As diárias no período no resort perto de São Paulo saem a partir de R$ 2.760 mais 5% de ISS (valor referente a acomodação de categoria Luxo Família, com capacidade para dois adultos e duas crianças de até 6 anos. Inclui pensão completa com café da manhã, almoço e jantar. Bebidas não alcoólicas durante as refeições fazem parte do pacote que, na Páscoa, vai de de 6 a 9 de abril, com reserva mínima de três diárias.