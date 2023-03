Deolane Bezerra autoriza procedimento estético na filha de seis anos de idade e web critica a advogada

29/03/2023 | 16:11



Você deve ter acompanhado, que Deborah Secco mostrou recentemente a mudança no visual de Maria Flor, sua filha com Hugo Moura, e que a web decidiu criticar a mãe da criança por ela ser muito novinha e na visão deles não ter idade para radicalizar o visual com tintura no cabelo.

E Deolane Bezerra não fez diferente e aproveitou para dividir com seus fãs e seguidores nas redes sociais um procedimento estético que a filha Valentina, de apenas seis anos de idade, já fez. Pois é, a pequena passou por um procedimento chamado otomodelação.

A ex-A Fazenda contou que a criança estava se sentindo bem incomodada com a aparência de suas orelhas, e claro, a internet não perdoou a decisão de Deolane Bezerra e começou a criticar a advogada dizendo que a menina era muito jovem para já fazer procedimento estético.

Ela estava escondendo [a orelha] com o cabelinho. Então a mamãe aqui ligou para a clínica e falou com os melhores. Só 40 minutinhos e não tem dor. São só alguns pontinhos. Eu desde sempre tive a certeza que daria tudo certo.

E os fãs começaram dizendo:

Como uma criança de seis anos sente incomodo referente a estética? Poupe-nos, disse uma fã.

Dessa idade já se sente incomodada com alguma coisa. Ela não, a mãe né, meu pai, comentou outra.

Gente do céu, nessa idade esse nível de vaidade, ficou indignado um terceiro.

Vixe!