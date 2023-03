Bia Miranda aparece com cantor após terminar noivado e acusar ex de roubo e agressão

29/03/2023 | 16:11



Desde o anúncio do término, o conflito entre Bia Miranda e Gabriel Roza está cada vez mais polêmico. Isso porque a ex-A Fazenda anunciou que havia terminado o noivado após uma série de comportamentos agressivos - e até ameaças de roubo de carro - do ex-noivo.

A partir desta primeira confissão, tanto a neta de Gretchen, quanto Gabriel, usaram suas redes sociais para compartilharem seus lados da história. Nela estavam envolvidos diversos tópicos polêmicos, como roubo de carro e dinheiro, agressão, e até rapto de cachorro.

Porém, parece que Bia já superou todo o conflito. Apesar de ter apagado rapidamente, alguns internautas conseguiram registrar uma postagem da ex-peoa. No vídeo e na foto, ambas publicadas nos Stories, a neta de Gretchen está curtindo a noite com o cantor Buarque.

Enquanto Bia Miranda curtia sua noite, Gabriel Roza decidiu abrir o jogo e o celular. Também através dos Stories, o borracheiro compartilhou as últimas mensagens que trocou com a ex-A Fazenda. Nelas podemos ver que Bia tentou ir para o Rio de Janeiro se resolver o ex, mas ele deixou bem claro que estava incomodado com essa atitude.

Aí está o print da conversa de hoje. Mais uma vez, eles se complicam com a própria mentira. Bia mesmo hoje estava querendo vir pro Rio de Janeiro para arrumar tudo em off, sem ser nas redes sociais. Gente, se ela sofresse um relacionamento abusivo, não estaria querendo vir conversar comigo. Ela só não veio pro Rio de Janeiro porque eu falei que não, que estou com trauma de toda a crueldade que ela fez comigo, escreveu na legenda da postagem.

Comunicado oficial

Apesar de parecer que a dupla vai deixar a briga para trás, até a assessoria de Bia Miranda se envolveu. Através do Instagram, a assessora da ex-peoa compartilhou uma nota oficial sobre os acontecimentos. Para deixar os seguidores e fãs da neta de Gretchen ainda mais curiosos, o comunicado falava sobre violência, mas sem muitos detalhes.

Nós da Assessoria de Imprensa de Bia Miranda, lamentamos pelo que Bia Miranda tem vivido nas últimas horas. Um relacionamento abusivo não começa com tapa na cara ou ameaça de morte. A violência, inclusive, pode jamais se manifestar de forma física. Bia Miranda nos últimos meses relatou diversos comportamentos tóxicos de seu ex. A mesma uma mulher extremamente inteligente, que conseguiu identificar os indícios de que estava em um relacionamento abusivo sozinha, faltando então coragem para encerrar este ciclo de violência. Nossa função está em garantir seu bem errar profissional, sua segurança e promover suas decisões. Em virtude do último ocorrido, informamos a todos os fãs, amigos, familiares, que há um corpo jurídico envolvido para garantir que seus direitos não sejam violados, como foram nos últimos oito meses e ainda garantir sua segurança física e psicológica. Manifestamos nosso apoio e encorajamos não só a Bia Miranda, mas a todas as mulheres que ainda tem medo de sair de um cenário de abusos! Busquem ajuda, tenham uma rede de apoio!