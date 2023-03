Socios.com: ação com torcedores do Corinthians elege gol preferido de Danilo

Da Redação

Do 33Giga



29/03/2023 | 15:55



A Sócios.com, plataforma de engajamento de fãs e recompensas via blockchain, organizou uma ação com torcedores do Corinthians com a presença do ídolo Danilo (o maior jogador da história a nunca ter vestido a camisa da seleção brasileira). O meia foi nove vezes campeão com a camisa do Timão.

A plataforma lançou uma enquete para os torcedores que continham acima de 75 Fan Tokens oficiais do clube para votar no gol do meia que seria recriado.

A enquete foi aberta no início de março em uma votação realizada no aplicativo da Socios.com entre os detentores do Fan Token oficial do Corinthians. Os torcedores puderam escolher entre:

o gol contra o Palmeiras, no Campeonato Brasileiro de 2014;

o gol marcado pelo meia contra o São Paulo, em 2010;

e o gol marcado pelo meia contra o Santos, pelas semifinais da Libertadores em 2012.

E o gol escolhido para a experiência foi aquele anotado contra o Santos, que classificou o Timão para a sua primeira final de Libertadores. O empate em 1 a 1 no Pacaembu, no dia 20 de junho de 2012, foi histórico para a Fiel Torcida.

O Alvinegro de Parque São Jorge saiu atrás do placar ao sofrer um gol de Neymar. Aos 12 minutos do segundo tempo, o meia Danilo recebeu a bola após a cobrança de falta pela esquerda, dominou com o joelho direito e finalizou com a perna esquerda para o gol santista, garantindo o empate e a classificação para a final.

Para o ex-atleta, que atuou no Corinthians entre 2010 e 2018 e atual treinador do Sub-20 do Timão, a experiência de recriar o lance de 2012 ao lado de seus fãs foi muito positiva.

“Muito bom estar com os torcedores que votaram para escolher meu gol. A gente sabe que o lance não vai sair igual ao que aconteceu há 11 anos, mas o importante foi a participação desses torcedores, que possuem os Tokens oficiais do Corinthians na plataforma da Socios.com, que votaram e estiveram aqui comigo para recriar esse lance, pois muitas vezes esse torcedor nunca imaginaria ter esse contato com os jogadores que escreveram a história daquela conquista”, disse Danilo, sobre a ação.

Quando um dos torcedores que participou da ação lhe perguntou se eles acertaram em definir o gol para ser recriado, Danilo falou que o lance tem muita história para o grupo campeão de 2012.

“Vocês (torcedores) acertaram bem em escolher esse gol. Além de ser muito difícil, ainda por cima estávamos perdendo naquele momento. A gente conhecia o Santos, que era o atual campeão da Libertadores. Eles tinham Neymar e Ganso. Se fizessem o 2 a 0, poderíamos ter sido eliminados. Então aquele gol, logo no início do segundo tempo, deu uma confiança muito grande para que a gente pudesse segurar o jogo e garantir a classificação para a final da Libertadores.”

O craque lembrou que esse foi um dos gols mais importantes de sua carreira como profissional.

“Na minha opinião, esse gol contra o Santos foi um dos mais importantes da minha história como atleta. Agradeço a oportunidade de mostrar para eles como foi esse lance e como foi essa batalha para ajudar o Corinthians a se classificar para sua primeira final de Libertadores da América”, afirmou o ex-jogador em entrevista à Socios.com após o encontro com os torcedores.

Danilo também falou aos torcedores premiados sobre os bastidores da comemoração do gol de empate contra o Santos.

“Foi tudo muito rápido. Uma emoção incrível poder marcar aquele gol importante para o torcedor corinthiano. Na hora eu queria tirar a camisa, porém a camisa era muito justa e estava molhada, aí chegaram todos os jogadores para me cumprimentar, e acabei não conseguindo. Mas foi uma alegria indescritível este momento”, finalizou o craque.

Experiência para o torcedor corinthiano

Seis torcedores do Corinthians detentores do Fan Token oficial SCCP que votaram na enquete puderam resgatar através da plataforma da Socios.com a experiência para participar da sessão de treinamento exclusiva com o ídolo Alvinegro. Segundo o torcedor Henrique Pinheiro, que possui o Fan Token oficial do Corinthians desde 2022, é uma emoção diferente estar de frente ao ídolo do Corinthians.

“Ele estar aqui do meu lado, jogando comigo e me passando todos os bastidores do que aconteceu naquela partida, foi uma experiência única da vida. Eu nunca tinha vivido isso de estar perto de um ídolo, e pra mim, foi muito importante, pois eu estava na arquibancada naquele jogo, comemorando o gol e hoje estou aqui com ele, escutando tudo sobre aquela memorável partida.”

“Estou feliz demais por fazer parte da enquete com a Socios.com, e agradeço imensamente a oportunidade, primeiro por poder ter escolhido esse gol antológico, e segundo por estar vivendo esse momento junto com o Danilo no CT do Corinthians. É um momento gratificante pra minha vida”, disse o torcedor.

Convidadas pela Socios.com para a ação, as influenciadoras torcedoras do Corinthians Raquel Freestyle e Camila Vilas também comentaram sobre o que sentiram ao recriar este gol com o meia multicampeão pelo Timão.

“O Danilo é craque, né? Foi um dos meias mais importantes da história do Corinthians. Sem palavras por estar aqui e reviver aquele momento que foi muito importante para nós torcedores do Timão. Hoje eu entendi o valor de ter o fan token da Socios.com com o Corinthians, porque estar aqui, com os torcedores fanáticos do clube e poder reproduzir esse lance com o cara daquele jogo contra o Santos. Saio daqui realizada”, afirmou Raquel, influenciadora e torcedora do Corinthians.

Camila Villas acredita que o aplicativo da Socios.com poderá proporcionar grandes experiências ao torcedor. “É uma emoção e uma honra muito grande encontrar o Danilo, estar aqui e reviver o gol dele através de uma plataforma confiável como a da Socios.com é muito emocionante, primeiro por proporcionar boas experiências para o torcedor, segundo que é diferente estar de frente com um ídolo”, afirmou a influenciadora.

Fan Tokens proporcionam experiências exclusivas para os torcedores

A Socios.com é plataforma de engajamento de fãs e recompensas do mundo que une fãs e clubes esportivos através da tecnologia blockchain e Fan Tokens exclusivos. O objetivo principal é aproximar os apaixonados por esportes de seus clubes favoritos, trazendo benefícios, experiências inéditas e produtos explorando bastante ferramentas de engajamento direto na relação com torcedor-time, como a gamificação.

Fan Tokens são como chaves digitais que permitem o acesso a determinados produtos ou ativações. Operados via blockchain, uma cadeia de dados virtuais que garante a segurança e transparência nas transações digitais, podem ser comprados pelo aplicativo da Socios.com, onde os torcedores têm acesso às experiências exclusivas e podem participar mais ativamente do dia a dia do clube.

No app da Socios.com, todos os donos de Fan Tokens podem votar em enquetes, resgatar prêmios e participar da gamificação online do time, para estarem presentes em ativações VIP em parceria com o Sport Club Corinthians Paulista.

Entre outras inúmeras experiências que os donos dos tokens oficiais do Timão têm acesso, estão: encontros com atletas e ídolos do clube; partidas oficiais com os jogadores; acesso a objetos de colecionador; visitas ao CT, estádio e vestiários; acesso aos camarotes da Socios.com ou às cadeiras especiais e acesso aos jogos do time nas partidas do clube.