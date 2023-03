Weverton prevê 'final dura' com Água Santa e Gómez e Ríos treinam no Palmeiras

29/03/2023 | 15:43



O Palmeiras não quer saber de favoritismo contra o Água Santa na decisão do Paulistão e a ordem interna é manter total respeito para com o time de Diadema. Mesmo com elenco mais forte, invicto e jogando o melhor futebol do estado, o atual campeão optou pela humildade para evitar surpresas. Nesta quarta-feira, o time trabalhou com o reforço de Gustavo Gómez, de volta da seleção paraguaia, e o contratado Richard Ríos. Um dos líderes do elenco, o goleiro Weverton previu uma dura decisão.

"Ninguém chega a uma final por acaso, por sorte. O Água Santa tem méritos, tem grandes jogadores, é uma boa equipe e tem um excelente treinador", disse Weverton. "A gente sabe que terá dificuldades como em qualquer decisão e estamos nos preparando para isso".

O goleiro não participou da primeira semana de trabalhos visando a decisão por estar com a seleção brasileira com os companheiros Raphael Veiga e Rony. De volta na segunda-feira, ele elogiou as atividades de Abel Ferreira de olho no Água Santa.

"A preparação tem sido muito boa, muito intensa e de muito trabalho. São dias importantes porque, de fato, será difícil termos novamente 15 dias de intervalo de um jogo para o outro e é tempo de recuperar física e mentalmente, aperfeiçoar aquilo que precisamos melhorar e trabalhar coisas novas que o Abel planeja para a temporada", avaliou o goleiro. "Os meses de abril e maio serão de oito ou nove jogos, então a força do grupo será muito importante. O Abel vem frisando isso desde o começo do ano. Vamos precisar de todo o elenco e, quando se trabalha com foco, todo mundo fica pronto para o que vier pela frente."

Quando entrar em campo no domingo, na Arena Barueri, para o jogo de ida, o Palmeiras contará com quatro jogadores disputando sua 11ª decisão. Weverton é um deles, ao lado de Rony, Veiga e Gómez, e frisa que a manutenção de elenco vem fazendo a diferença para o palmeiras.

"Quando você mantém uma estrutura vencedora, de jogadores que se orgulham do que estamos construindo, faz a gente continuar pagando o preço para continuarmos vencendo", afirmou. "Quanto mais vai passando o tempo, os adversários vão nos conhecendo mais e vamos virando alvo deles. Isso torna cada vez mais difícil a nossa missão. A gente tem um excelente treinador, que vai se reinventando, mudando o jeito de jogar e fazendo coisas diferentes.

E as mudanças e novidades de Abel vêm agradando o elenco. "O mais legal de tudo é que o grupo abraça e entende. Ninguém constrói o que temos sem trabalho, sem renúncias e sacrifícios. Uma das frases do Abel é fazer o que for preciso para o Palmeiras vencer e não o que a gente quer", explicou Weverton. "Temos feito isso, temos colocado sempre o nós à frente do eu. Acho que isso se reflete dentro de campo e, mantendo essa espinha dorsal, nos traz tranquilidade, principalmente para a garotada que está subindo e buscando o seu espaço. Esse é um dos segredos do Palmeiras."