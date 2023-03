Boninho dá spoilers do que está por vir no BBB23 e revela votação inversa

29/03/2023 | 14:10



As novidades do BBB23 não param! Dedicado a sempre manter o jogo movimentado na casa mais vigiada do Brasil, Boninho usou as redes sociais para dar pequenos spoilers sobre o que está vindo por aí.

Em uma publicação no Instagram, o Big Boss anunciou que uma dinâmica diferente com voto inverso será adotada na próxima formação de paredão enquanto os brothers se aproximam da reta final do reality. O apresentador Tadeu Schmidt explicará como funcionará a votação na próxima quinta-feira, dia 30.

- A semana BBB vai começar quente. O Poder Coringa é legal. Voto? Dinâmica diferente. E você vai votar inverso. O que é isso? Amanhã o Tadeu conta para você!

Na legenda do registro, Boninho adicionou.

Vamos para a reta final do BBB e a gente não para! Semana animada com poder coringa, voto na casa como você gosta e votação inversa!!!