Microsoft HoloLens 2: Ingram Micro passa a ser distribuidor oficial no Brasil

Da Redação

Do 33Giga



29/03/2023 | 13:55



A Ingram Micro Brasil, subsidiária do distribuidor de tecnologia, foi escolhida pela Microsoft como o primeiro distribuidor oficial da linha de dispositivos de realidade mista HoloLens 2 e de seus acessórios no Brasil.

“A nossa expectativa é a mais alta possível. Essa parceria é tão inovadora quanto o produto em si”, afirma Ricardo Rodrigues, diretor das áreas de Commercial, Consumer e Mobility da Ingram Micro Brasil. “As revendas especializadas em soluções de negócios têm muito a ganhar com esse produto, pois terão uma oportunidade real de agregar valor ao cliente final com equipamentos que atendem, ao mesmo tempo, suas necessidades de produtividade e escalabilidade.”

Já Flávio Moraes Jr., VP & Brazil Chief Executive da Ingram Micro, destaca o potencial comercial que a tecnologia do HoloLens 2 e de realidade mista pode proporcionar e reforça o suporte prestado pela Ingram Micro Brasil aos parceiros para na implantação das aplicações hospedadas em MS Azure e Dynamics 365.

“Contamos com um talentoso grupo de arquitetos e engenheiros preparado para auxiliar nossos parceiros na implantação e entrega dessa tecnologia, inclusive com acesso a todo o portfólio da Microsoft, tornando a experiência ainda melhor. Estamos falando de soluções inovadoras que irão transformar o nosso dia a dia.”

A escolha da Ingram Micro Brasil como distribuidor oficial do HoloLens 2 no país se deu graças à qualificação da empresa para atuar neste campo.

“Além de ser parceira da Microsoft há muito tempo, a Ingram Micro preencheu todos os requisitos da Microsoft para representar o lançamento e a distribuição do HoloLens 2 no Brasil”, explica Marcondes Farias, diretor de produtos de Dynamics 365 e Power Platform na Microsoft Brasil. “É uma empresa que tem total capacitação para trabalhar com as soluções de hardware da Microsoft.”

Ao lado da Ingram Micro, a Microsoft acredita que a parceria vai permitir um ganho rápido de escala na entrega dessa solução em todo o território nacional, dado a expertise, presença, capilaridade e quantidade de revendas atuais da empresa no Brasil. “Temos certeza de que vamos conseguir atender a alta demanda dos clientes pelo dispositivo HoloLens 2”, diz Farias.

A distribuição do dispositivo, que é voltado para o uso corporativo para indústrias e integra os mundos virtual e real simultaneamente, ficará a cargo da unidade Commercial, Consumer e Mobility da Ingram Micro Brasil, liderada por Ricardo Rodrigues.

“A responsabilidade é muito grande quando incorporamos novos produtos ou soluções ao nosso portfólio, e o HoloLens 2 vem ao encontro do objetivo da empresa de ‘realizar a promessa da tecnologia, agregando valor para os clientes, entendendo suas reais necessidades, traduzindo-as em soluções”, diz.

De acordo com o executivo, o desafio principal da Ingram Micro Brasil nesta parceria será habilitar seu ecossistema de revendas a se capacitar para entregar recursos completos de realidade mista, com destaque para o Dynamics 365 Remote Assist e o Remote 365 Guides.

“O foco para este produto será concentrado em parceiros de solução para atender nossas verticais de negócios”, acrescenta Rodrigues.