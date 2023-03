Vale anuncia 7 acordos na China que incluem investimento na Indonésia e descarbonização

29/03/2023 | 13:00



A Vale anunciou nesta quarta-feira, 29, a assinatura de sete acordos com diferentes parceiros chineses para reforçar sua agenda estratégica e fortalecer seu relacionamento com a China. O anúncio, que inclui investimento na Indonésia e agenda de descarbonização, foi feito no Seminário de Negócios Brasil-China, realizado pelas autoridades brasileiras e chinesas em Pequim, que contou com a presença do vice-presidente executivo de Assuntos Corporativos e Institucionais da Vale, Alexandre Silva D'Ambrosio.

Em nota, a mineradora detalha que os anúncios realizados incluem um Acordo de Investimento do Projeto Morowali, na Indonésia; dois acordos para apoiar a agenda de descarbonização da empresa em parceria com um cliente chinês e um fornecedor chinês, respectivamente; dois Memorandos de Entendimento de cooperação estratégica abrangente assinados com bancos chineses líderes; e mais dois acordos para fortalecer a cooperação com universidades chinesas.

"Esses acordos vêm em um momento em que a Vale está comemorando 50 anos desde seu primeiro embarque de minério de ferro para a China, em 1973", observa a empresa.

"Como parceira da China há 50 anos e fornecedora confiável de matérias-primas para a indústria siderúrgica chinesa, a Vale tem um compromisso de longo prazo com o mercado chinês", diz Alexandre Silva D'Ambrosio. "Continuaremos a oferecer ao país produtos de minério de ferro de alta qualidade para apoiar o desenvolvimento contínuo de sua economia e aprofundar ainda mais nossa parceria estratégica em mineração sustentável e soluções com baixo teor de carbono", destaca o executivo na nota.