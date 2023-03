Entenda como funciona o algoritmo do TikTok

Tamara Sanches

Você tem curiosidade em saber o que um vídeo precisa ter para viralizar? Se a resposta for sim, é interessante descobrir como funciona o algoritmo do TikTok. Os critérios para que um conteúdo apareça no feed “Para Você” são variados e passam a ser cada vez mais otimizados durante o uso do aplicativo.

Nesta rede social, fatores como número de seguidores e conta verificada não são predominantes para que um vídeo faça sucesso. Isso significa que um usuário não precisa ser famoso para que sua publicação alcance milhares de interações na plataforma.

Preferências do usuário

O principal motivo para que as pessoas fiquem horas e horas navegando no TikTok é a assertividade dos conteúdos. Afinal, o aplicativo parece saber exatamente o que elas querem ver no momento.

Isso acontece por conta do algoritmo, que recomenda vídeos de acordo com a preferência do usuário. A estratégia começa a partir da criação da conta. Nesta etapa são coletados dados sobre interesses em temas diversos. Os oito primeiros vídeos que aparecem no feed “Para Você” levam em consideração as temáticas escolhidas nesta fase.

Posteriormente, a plataforma passa a levar em conta o engajamento para o que será exibido em sequência. Ou seja, envia vídeos semelhantes aos que o usuário interagiu com curtidas, comentários, compartilhamentos ou salvamentos e tende a gostar com maior facilidade.

Além da interação, outros fatores levados em consideração para a entrega de vídeos semelhantes são hashtags, efeitos, sons e legendas. Portanto, para usuários que desejam viralizar no TikTok, a melhor opção é investir nos recursos que a plataforma oferece e utilizar a criatividade para temas que estejam bombando no momento.

Pontos negativos do algoritmo do TikTok

A forma como o algoritmo funciona é assertiva para construir um feed único. No entanto, esta personalização pode favorecer o envio de vídeos repetitivos. Quando isso acontece, o usuário acaba se cansando de assistir a diversos conteúdos com o mesmo áudio ou tema.

Para quem gosta de se surpreender, a experiência na plataforma pode não ser tão positiva. Afinal, cada pessoa se acostuma a receber apenas os temas de seu interesse e existem poucas chances de a entrega fugir do habitual.