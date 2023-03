Gabriel Santana revela se carrega algum trauma após saída do BBB23 e diz que não tem expectativas de romance com Bruna Griphao

29/03/2023 | 12:10



O game acabou para Gabriel Santana na última terça-feira, dia 28, após a eliminação do BBB23. E, como de praxe, ele já foi praticamente direto para a mesa de café da manhã no Mais Você.

Enquanto revia alguns de seus momentos mais marcantes durante o reality, o ator não poupou palavras para demonstrar que vai continuar se sentindo grato aos amigos que conquistou e está até pensando em conversar com quem teve brigas por lá, assim que tudo acabar.

- Um dia antes [da eliminação] eu e a Aline [Wirley] tivemos ali um atrito e a gente não conseguiu conversar o suficiente. Mas, quando anunciaram a eliminação, a gente deu um abraço muito sincero, a gente se olhou no olho. Posso responder por mim, mas acredito que por ela também, tudo que a gente teve de game ficou lá dentro.

Filósofo contemporâneo

Dá para ver que a imagem de fofo e carinhoso se encaixa perfeitamente em Gabriel, né? E ainda vale lembrar, que ao longo do BBB23, o artista ficou conhecido por fazer diversas reflexões profundas com os colegas.

No bate-papo da manhã desta quarta-feira, dia 29, ao assistir um vídeo de sua passagem na casa, ele ficou emocionado ao declarar:

- Acho que me resume bem mesmo, é um pouco do que eu tento levar como pessoa para a sociedade e como artista. Acho que a profissão ator me escolheu muito por conta disso, no que eu acredito.

Traumatizado após o game?

Enquanto ainda estava na casa, Gabriel falava bastante sobre os traumas que todas as discussões e intrigas poderiam causar nos brothers. Ele chegou a consolar Cezar Black em uma ocasião, prometendo ficar ao lado do aliado sempre que possível.

Sempre muito acolhedor e ombro amigo, o ator sorriu ao ver os vídeos e revelou que acredita que não vai carregar nenhum trauma causado durante o BBB23 apesar das várias brigas.

- Eu realmente acho que eu estou saindo dessa ileso. Eu posso afirmar que eu sai da casa muito mais maduro do que quando eu entrei, tive muitas percepções novas. Eu até brinquei que o BBB me adiantou uns três ou cinco anos de terapia.

Estratégia errada?

Gabriel também analisou sua última semana de jogo e a estratégia que usou para tentar se manter na casa. Quando perguntado sobre o motivo de não ter puxado Larissa para a berlinda, ele respondeu:

- Eu não posso afirmar que teria sido diferente [se tivesse colocado Larissa no paredão], eu acho que teria sido mais coerente da minha parte. Eu entendi que eu estava nessa intuição e de fato eu acreditava muito nisso, mas eu acho que eu duvidei um pouco de mim a partir do momento que eu trouxe isso para todos os meus aliados e nenhum deles colocou credibilidade no que eu falei.

Para refrescar a memória, quando Fred Nicácio e Larissa voltaram para o game após a repescagem, o ator compartilhou que sentia que os brothers podiam não ter tanta força caso fossem para o paredão.

Sentimentos por Bruna Griphao

Além de ser muito sensível e cuidadoso com os amigos, Gabriel mostrou nas últimas semanas que estava criando muito carinho com Bruna Griphao. Os dois foram flagrados em vários momentos juntinhos e abraçados, além do ator ter chegado a se declarar para a sister durante uma das festas.

Durante o café da manhã, o ex-brother admitiu que se afastou um pouco da atriz para evitar se machucar após o fora que levou, mas sentia que ela também começou a procurá-lo um pouco mais por carinho.

- Na minha concepção, depois que a gente conversou sobre isso [sentimentos], eu falei: Vou dar um passo para trás porque não quero me machucar. Mas eu comecei a sentir que cada vez mais ela procurava esse afeto e cada vez mais a gente estava mais entrosado nesses aspectos.

Vale lembrar que os dois combinaram de conversar sobre o que rolou lá dentro quando o confinamento acabar para Bruna, mas ele já admitiu que não está criando muita expectativa no que pode rolar. Será que vem casal novo por aí?