Jeremy Renner fala sobre grave acidente em entrevista que estará disponível na Disney+

29/03/2023 | 12:10



Como você viu, Jeremy Renner está em recuperação após sofrer um grave acidente que o deixou na UTI por diversas semanas. O intérprete do Gavião Arqueiro foi atropelado por um removedor de neve ao ser puxado para baixo do veículo e quebrou cerca de 30 ossos. Agora, ele está pronto para contar sua história em detalhes.

Na manhã desta quarta-feira, dia 29, a Disney+ revelou que o ator concedeu uma entrevista exclusiva à jornalista Diane Sawyer para falar sobre a experiência assustadora. A empresa compartilhou um vídeo com uma prévia do que está por vir. Em um trecho, o artista, que sofreu o acidente na tentativa de salvar seu sobrinho, declarou:

- Eu faria de novo, porque estava indo em direção ao meu sobrinho.

Jeremy ainda confessou que se lembra do sofrimento:

- Eu estava acordado durante todo o tempo.

Na legenda da publicação, a Disney + descreveu:

Eu escolhi sobreviver. Diane Sawyer senta-se exclusivamente com Jeremy Renner para a primeira entrevista desde seu acidente com risco de vida. Jeremy Renner: A Entrevista de Diane Sawyer ? Uma História de Terror, Sobrevivência e Triunfo vai ao ar em 6 de abril na ABC, com streaming em 7 de abril no Disney+. Verifique a disponibilidade local.