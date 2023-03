Record mobiliza população na busca por jornalista desaparecido e faz apelo por informações

29/03/2023 | 12:10



A Record TV intensificou as buscas por Renato Barone, chefe de reportagem do Cidade Alerta. O jornalista, de 38 anos de idade, está desaparecido desde a última segunda-feira, dia 27, quando foi visto pela última vez.

No Cidade Alerta de terça-feira, dia 28, Luiz Bacci fez um apelo ao público. O apresentador pediu que quem tivesse qualquer informação sobre o paradeiro de Barone entrasse em contato com as autoridades.

- É um dos jornalistas mais dedicados aqui do nosso programa, que trabalha na chefia de reportagem, é um jornalista de mão cheia, dispensa comentários e apresentações. Ele é um dos entusiastas deste formato do Cidade Alerta, de buscar pessoas desaparecidas, pai de duas crianças lindas, novinhas, bom marido, um pai de família exemplar, disse Bacci.

Segundo informações do colunista Gabriel Perline, o caso está aberto e sendo investigado pela polícia. Em nota, os responsáveis pelas buscas declararam:

O Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) investiga o desaparecimento de um homem, de 38 anos. O carro da vítima foi localizado, por câmeras, na altura da Ponte da Casa Verde. As investigações estão em andamento visando à localização do desaparecido e ao esclarecimento dos fatos.

A família também teria estranhado o comportamento de Barone antes de seu desaparecimento. O jornalista, que tinha as redes sociais privadas, abriu o Instagram e arquivou todas as fotos. Deixando de fora apenas um registro com as filhas. A legenda ainda continha um texto suspeito, que dava a impressão de ser uma despedida.

Quaisquer informações sobre o jornalista devem ser comunicadas pelo telefone 190.