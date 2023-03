Hotel no interior de São Paulo promove Caça de Chocolate na Páscoa

Redação

Do Rota de Férias



29/03/2023 | 11:55



O feriado de Páscoa (de 7 a 9 de abril) está chegando e, para quem busca diversão com crianças pequenas, o Wyndham Olímpia Royal Hotel, hotel no interior de São Paulo, está com uma série de eventos especiais para celebrar a data. Até mesmo o Sr. Coelho se juntará à equipe de recreação para alegrar os hóspedes.

Localizado a 50 minutos do aeroporto de São José do Rio Preto e anexo ao parque Thermas dos Laranjais, o hotel tem diversas opções de lazer, entre elas 11 piscinas, oito ofurôs, quadras esportivas, salas de jogos, saunas, spa, academia, bar molhado e centro gastronômico.

Páscoa em hotel no interior de São Paulo

Durante a Semana Santa, o Wyndham Olímpia Royal Hotel promoverá atividades como Festa do Brigadeiro e Caça ao Tesouro de Chocolate. Isso sem contar oficinas de bombons e ovos de Páscoa, jogos noturnos em família, hidros temáticas e o show Hora do Riso.

As crianças ainda terão a oportunidade de receber certificados de participação das atividades diretamente das mãos do Sr. Coelho, que estará hospedado no resort até 10 de abril.

Quanto custa

Na Páscoa, os pacotes mínimos de duas noites têm diárias a partir de dez parcelas de R$ 192 com café da manhã e jantar (meia pensão) para duas pessoas em suíte de categoria Super Luxo Thermas, com vista para a piscina ou parque aquático. Até duas crianças de até 12 anos hospedadas no mesmo apartamento dos responsáveis não pagam.