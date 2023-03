Novidade: agora você pode pedir para a Alexa ler histórias infantis

Da Redação, com assessoria

A partir de hoje (29), é possível pedir para a Alexa ler histórias infantis. São seis opções recheadas de efeitos sonoros, com duração aproximada de dois minutos cada. É possível optar entre títulos clássicos (João e Maria, Os Três Porquinhos e Branca de Neve) e originais (A Princesa, O Tapete Mágico e A Nave Espacial). Para ouvi-las, basta pedir “Alexa, abrir Hora da História” ou dizer “Alexa, Hora da História”, e escolher a que tiver interesse.

As histórias estão disponíveis em áudio para todos os dispositivos da linha Echo, enquanto os modelos da família Echo Show (Echo Show 5, Echo Show 8, Echo Show 10 e Echo Show 15) exibirão em tela animações para divertir crianças e adultos. De tempos em tempos, novos títulos serão incluídos.

Segurança e privacidade

Todos os dispositivos Amazon, incluindo a família Echo e Fire TV, são projetados com a privacidade em mente. Em dispositivos com Alexa, há controle de microfone, capacidade de visualizar, excluir gravações de voz, entre outras. Para saber mais sobre os recursos que fornecem transparência e controle sobre sua experiência clique aqui.

Neste contexto, o Amazon Kids foi lançado em novembro de 2022. Por meio dele, Alexa traz uma experiência com mais segurança e controle parental voltada às famílias com crianças de até 12 anos em todos os dispositivos Echo. Entre as funções, estão respostas diferentes para perguntas feitas por crianças para adultos, em um formato lúdico e encantador.