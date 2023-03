Homem é preso em rodovia de SP com barras de ouro avaliadas em R$ 2,5 milhões

29/03/2023 | 11:30



Um homem de 40 anos foi preso por transportar 18 barras de ouro sem procedência na tarde desta terça-feira, 28, avaliadas em mais de R$ 2,5 milhões. De acordo com a Polícia Rodoviária de Araraquara (SP), ele foi detido pelos Policiais do Tático Ostensivo Rodoviário (TOR) durante fiscalização realizada na Rodovia Washington Luís.

Conforme a Secretaria da Segurança Pública do Estado de São Paulo (SSP), o suspeito estava em um ônibus, que trafegava pela rodovia, quando equipes do 3º Batalhão de Polícia Rodoviária abordaram o coletivo e na vistoria localizaram o ouro na bagagem do passageiro.

À polícia, o homem disse que pegou as barras de ouro em São José do Rio Preto e entregaria a um desconhecido no Terminal Rodoviário da Barra Funda, na zona oeste de São Paulo.

"Pelo serviço, ele receberia R$ 500. Ao todo foram apreendidos 7,8 kg de ouro - que é avaliado em R$ 2.574.780", disse a SSP em nota.

A ocorrência foi encaminhada para Delegacia de Polícia Federal em Araraquara, onde o homem foi indiciado por crime contra a ordem econômica, na modalidade usurpação (produzir bens ou explorar matéria-prima pertencentes à União, sem autorização legal ou em desacordo com as obrigações impostas pelo título autorizativo). A pena varia de 1 a 5 anos de prisão.