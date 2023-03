'Estamos responsabilizando Rússia pela guerra injusta contra Ucrânia', diz Biden

29/03/2023 | 11:26



O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden afirmou que os países que se reuniram nesta quarta-feira, 29, na segunda edição do evento Summit for Democracy "estão responsabilizando a Rússia pela sua guerra injusta e sem motivo contra a Ucrânia".

A declaração foi dada durante a abertura da conferência, no pronunciamento conjunto do presidente americano e dos líderes Yoon Suk Yeol (Coreia do Sul) Rodrigo Chaves Riobles (Costa Rica), Hakainde Hichilema (Zâmbia) e Mark Rutte (Holanda).

O secretário-geral da Organização das Nações Unidas (ONU), Antonio Guterres, discursou na sequência. Guterres falou que a democracia, a lei e o respeito aos direitos humanos são marcas de sociedades resilientes, inclusivas e pacíficas, e que direitos constitucionais, liberdades civis e liberdade de expressão estão sendo atacados em muitos lugares do mundo.

"Foi demonstrado repetidas vezes que a liderança autocrática não é um garantidor de estabilidade, é um catalisador de caos e conflito. As placas tectônicas da geopolítica estão mudando de forma, e as ameaças globais não podem ser resolvidas com um governo ou organização agindo sozinho", afirmou o representante da ONU.