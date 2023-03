Após fim do relacionamento, Rafael Cardoso manda recado a haters: Paga os boletos então!

29/03/2023 | 11:10



Ele habla mesmo! Após saírem notícias que o namoro entre Rafael Cardoso e Vivian Linhares teria chegado ao fim, o ator usou as redes sociais para mandar um recadinho aos críticos de plantão. O casal estava junto desde janeiro de 2023, após a separação do famoso com Mariana Bride.

Direto e reto, Rafael compartilhou no Instagram um vídeo em que aparece cuidando de sua horta. O ator adicionou um áudio humorístico e o interpretou fazendo gestos com as mãos e rindo. A gravação dizia:

- Passando aqui para avisar a você, que toma conta da minha vida, que tem boletos vencendo amanhã. Se a carapuça serviu, faça o pix.

E Cardoso ainda frisou na legenda:

Paga os boletos então!