'BBB 23': Estratégias após a eliminação de Gabriel acabam em desentendimentos entre aliados

29/03/2023 | 10:50



Gabriel Santana foi 11º eliminado do Big Brother Brasil 23, na noite da última terça-feira, 28. O resultado do Paredão contra Aline Wirley e Bruna Griphao foi motivo de choro entre a atriz e Sarah Aline, ambas amigas do ator.

Após a saída do brother, Sarah foi consolada por Fred Nicácio. Bruna pediu aos participantes uma lembrança do amigo, alegando que não tinha nada dele para guardar de recordação.

Apesar das chateações, o jogo seguiu na casa. Por isso, papos sobre o discurso de Tadeu Schmidt na eliminação de Gabriel e estratégias para a nova semana renderam durante a madrugada; veja tudo o que aconteceu no BBB 23.

Desentendimento no Quarto Fundo do Mar

Os integrantes do Quarto Fundo Mar se reuniram para analisar o discurso de Tadeu Schmidt, tentando prever o que motivou a saída do aliado. Na ocasião, eles refletiram sobre as informações externas que receberam com a repescagem de Larissa e Fred Nicácio. "Será que estão sabendo usar isso? As informações que a gente recebeu...", questionou Ricardo.

O assunto, entretanto, resultou em um desentendimento, após o médico demonstrar incômodo com a situação. "A gente fica remoendo em cima de questionamentos... Não faz o menor sentido", opinou.

"O jogo é esse, Fredão. A gente tem que aprender com o erro dos outros, porque é sobre quem sai, não sobre quem fica. A gente aprende com os erros, o jogo é sobre isso", rebateu Ricardo. Fred, então, reforçou sua opinião oposta e deixou o cômodo.

Estratégia para desestabilizar Ricardo

As mulheres do Quarto Deserto se uniram em uma estratégia para desestabilizar Ricardo, após avaliarem o jogo do brother. Segundo Amanda, "ele deixou de ser o Alface e está se sentindo o alecrim dourado".

Aline declarou que o biomédico "está louco". "No Jogo da Discórdia, vou falar que endoidou", comentou a cantora.

Com a exposição das opiniões, as amigas entraram em acordo para usar o Queridômetro contra o participante. "Alvo ele fica louco. Vamos dar duas plantas e dois alvos", incentivou Larissa.

Desentendimento no Quarto Deserto

O clima também pesou entre as integrantes do Quarto Deserto. Na área externa da casa, Amanda não compactuou com o plano inicial do grupo, caso uma delas vença a Prova do Líder. Segundo as sisters, entre as opções para indicar ao Paredão, a melhor sequência seria Domitila, Sarah e Marvvila.

Diferentemente de Larissa, Bruna e Aline, Amanda disse não ter certeza se é o momento certo para indicar Domitila à berlinda. Caso conquiste o Líder, irá avaliar a situação.

Com a exposição da médica, Larissa ficou irritada e a criticou, pontuando que, desde sua volta ao programa, Amanda fica rebatendo seus posicionamentos de jogo. "Eu voltei agora com outros olhares. Se tu já tinha esse olhar antes, que bom. Mas o tempo inteiro quando eu falo alguma coisa de pensar em botar não sei quem, você fala: 'Mas eu já falava isso'", reclamou.

Visitante surpresa

Os participantes receberam uma visita surpresa na casa: um sapo. O animal foi encontrado na cozinha e descontraiu Marvilla, Ricardo e Sarah, que o nomearam de Gabriel, pois estavam falando sobre o ator no momento. Eles avaliaram as cores do sapo e, então, se reuniram para capturá-lo e devolvê-lo ao jardim. Para isso, usaram um pote de margarina e um de requeijão.