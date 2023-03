Diretor do Tottenham é suspenso por ter se envolvido em escândalo na Juventus

29/03/2023 | 10:30



O Tottenham vive situação delicada nesta reta final da temporada europeia. O clube inglês perdeu em apenas dois dias o seu treinador, Antonio Conte, e o diretor de futebol, Fabio Paratici. O dirigente sofreu a punição nesta quarta-feira por ter feito parte da gestão da Juventus envolvida num escândalo no ano passado.

Responsável pela demissão de Conte, Paratici terá que se afastar do seu cargo porque a Fifa decidiu que a punição sofrida na Juventus deve ter alcance internacional. O dirigente italiano havia sido suspenso por 30 meses, mas a punição, inicialmente, só teria efeito na Itália.

A decisão inicial fez Paratici buscar trabalho em outro país e ele foi contratado para ser o gestor do futebol do Tottenham em junho de 2021. Mas a decisão da Fifa acabou com os seus planos.

"A Fifa confirma que, seguindo um pedido da Federação de Futebol da Itália, a presidência do Comitê Disciplinar da Fifa decidiu estender para nível mundial as sanções impostas pela federação italiana a vários dirigentes do futebol do país", anunciou a entidade máxima do futebol mundial.

Paratici havia sido punido pela Justiça desportiva da Itália por fazer parte da gestão da Juventus que se envolveu em um escândalo de fraude na contabilidade. Toda a cúpula do clube de Turim foi punida, incluindo o presidente Andrea Agnelli e o então CEO, Maurizio Arrivabene.

O caso foi investigado no ano passado e gerou punição esportiva para a Juventus também. O time perdeu 15 pontos na tabela do Campeonato Italiano. O clube negou irregularidades e seus dirigentes recorreram da punição, sem sucesso.

A decisão da Fifa de estender a punição em nível global atingiu em cheio o Tottenham que, agora, está sem treinador e sem diretor de futebol. Curiosamente, Paratici concedeu longa entrevista ao site do clube na terça em que falava sobre futuro e sobre a demissão de Conte.

A preocupação da torcida tem dois focos. O primeiro é que é atribuição do diretor de futebol contratar um novo treinador para o time. E o segundo é que craques, como Harry Kane, estão entrando na reta final dos seus contratos e precisam negociar a permanência ou a transferência. O clube ainda não se manifestou sobre a suspensão de Paratici.