Marido de Aline Wirley se declara após cantora se livrar do paredão no BBB23: Minha mulher é gigante e poderosa

29/03/2023 | 10:10



O alívio de fugir de um paredão é grande para o participante, mas maior ainda para os familiares que estão torcendo em casa. Esse foi ocaso de Igor Rickli, o marido de Aline Wirley.

Na última terça-feira, dia 28, a ex-Rouge escapou de sua primeira berlinda no BBB23 com apenas 1,07% dos votos, enquanto Gabriel foi o eliminado com 56,45% e Bruna Griphao ficou com 42,48%. Diante do favoritismo da cantora no último paredão, Igor usou as redes sociais para se declarar à esposa:

Aline é a deusa da minha vida. Alguém que me ensina diariamente a ver o mundo com mais AMOR e me livra da culpa de não ser o que se espera que eu seja. Eu nunca vou cansar de afirmar e reafirmar o quanto minha mulher é gigante, inteligente, encantadora, linda, brilhante e poderosa, escreveu.

E continuou:

Aprendo com os passos dela e vejo com muita admiração como sua simples presença é capaz de iluminar um ambiente e tocar as pessoas? Eu confio na força da Aline, confio na sabedoria dela, vejo o crescimento dela e sou grato a ela pelo meu crescimento e por abraçar com tanta dedicação a responsabilidade de criar um menino tão amoroso e inteligente? Aline flui como um rio, ora calma, ora furiosa, mas sempre em movimento, mutável, viva. É uma força da natureza que me apaixona e inspira todos os dias. Te vejo na final, meu amor!

Alguns famosos, inclusive, deixara o seu apoio à artista em forma de emoji de coração, como Bruno Gagliasso, Ticiane Pinheiro e Letícia Spiller.