Novo alvo! Participantes bolam plano para atacar fraqueza de Ricardo Alface. Veja o que rolou na madrugada do BBB23

29/03/2023 | 10:10



É bom Ricardo Alface tomar cuidado, pois o homem está na mira das sisters da casa. Depois da eliminação de Gabriel Santana no BBB23, Amanda, Larissa, Bruna e Aline decidiram mexer com a cabeça do rapaz com um plano simples, mas ousado.

As aliadas sabem que Alface costuma se importar bastante com os emojis que ganha no Raio x, por isso, elas decidiram usar apenas figuras consideradas ruins para descrever o rapaz.

- Planta amanhã no Alface, disse Bruna.

- Duas plantas. Alvo ele fica louco, concordou Amanda.

Mas a madrugada não foi só de paz para as sisters. Um pouco antes, elas tiveram uma pequena briga ao discordar sobre quem deveria ser o próximo alvo do grupo. Enquanto Larissa queria indicar Domitila, Amanda estava focada em Alface.

Larissa disparou:

- Eu voltei agora com outros olhares. Se tu já tinha esse olhar antes, que bom. Mas o tempo inteiro quando eu falo alguma coisa de pensar em botar não sei quem, você fala: Mas eu já falava isso. Eu sei que tu faz isso.

E Amanda respondeu:

- Eu sei que to falando isso. Você tá trazendo uma coisa nova, mas a gente já dizia isso.

Sapo entra na casa

E pensa que só Larissa tem informações de fora da casa? Não não! Direto de fora do confinamento, um novo participante entrou na casa do BBB23 - um sapo.

Brincadeiras à parte, os brothers levaram o maior susto ao ver o animal entrando na cozinha. Marvvila até chegou a brincar, dizendo que Gabriel havia voltado para a casa.

Logo depois, a cantora e Alface capturam o sapo e o devolveram para a natureza.