Taxas de juros ficam estáveis com Treasuries e após dólar passar a subir

29/03/2023 | 09:57



Os juros futuros passaram a rondar a estabilidade após o dólar virar e subir ante o real e em meio ao fortalecimento dos retornos dos Treasuries, num dia sem condutores fortes para os negócios e com o foco no mercado no arcabouço fiscal, ainda esta semana. Às 9h45 desta quarta-feira, 29, a taxa do contrato de depósito interfinanceiro (DI) para janeiro de 2024 estava na máxima de 13,16%, de 13,15%, e o para janeiro de 2025 marcava máxima de para 12,02%, de 12,00% no ajuste anterior. O DI para janeiro de 2027 ia para 12,16%, mesma taxa do ajuste anterior. O vencimento para janeiro de 2029 batia máxima de 12,62%, de 12,63% na véspera.