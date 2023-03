HUAWEI WiFi AX3 Pro: novo roteador Wi-Fi 6 com tecnologia mesh chega por R$ 699

Da Redação, com assessoria

Do 33Giga



29/03/2023



O HUAWEI WiFi AX3 Pro, mais novo roteador da marca, chegou ao mercado brasileiro nesta terça-feira (28). Desenvolvido com o objetivo de proporcionar uma rede doméstica segura e capaz de suportar a crescente demanda de internet, a novidade vem equipada com a sexta geração de Wi-Fi para proporcionar velocidades mais altas e uma experiência de conexão mais fluída, trazendo conexão em banda dupla, aplicativo de gerenciamento, diagnóstico Wi-Fi com mapa de calor e conexão por toque.

O roteador está disponível a um preço sugerido de R$ 699 no Fujioka, revendedor oficial do produto. Na promoção de lançamento, que vai até 14 de abril, ao comprar o HUAWEI WiFi AX3 Pro, o usuário ganha de brinde o roteador HUAWEI WiFi AX2S – é necessário adicioná-lo ao carrinho para validar a oferta.

Tecnologia do HUAWEI WiFi AX3 Pro



O HUAWEI WiFi AX3 Pro é um produto Wi-Fi 6 Plus de banda dupla com taxa de transmissão de até 2402 Mbps (em 5 GHz) e 574 Mbps (em 2.4 GHz). Ele promete maximizar a largura de banda do cabo, reduzir o atraso em jogos online e trazer downloads em alta velocidade de arquivos grandes e filmes em HD. Para fornecer uma cobertura de sinal mais ampla e mais forte em toda a residência, o roteador é equipado com quatro amplificadores de sinal independentes (2,4G de alta potência e 5G de média potência).

Assim como todos os roteadores da Huawei no mercado, a novidade traz a solução HarmonyOS Mesh+. Indo além da tecnologia mesh tradicional – que permite ampliar a cobertura do sinal ao estabelecer uma rede comum entre os roteadores –, ele analisa de forma inteligente o status do sinal de rede e a demanda de cada dispositivo, alternando automaticamente entre os pontos de conexão e as frequências de 2.4 GHz e 5 GHz, de acordo com a necessidade.

O sistema conta com sete tecnologias de roaming contínuo, promovendo um atraso na comutação entre pontos de acesso que pode ser tão baixo quanto 50 ms, permitindo que os usuários circulem livremente pela casa, sem se preocupar com a perda de conexão.

Em termos de privacidade e segurança de rede, o HUAWEI WiFi AX3 Pro usa a tecnologia HUAWEI HomeSecTM, que inclui solução para ataques cibernéticos de força bruta, proteção contra clonagem de ARP, remoção de dispositivos com só um clique e listas de bloqueio e de confiança, além de contar com o padrão mais recente de autenticação e criptografia, o WPA3.

Já pensando na praticidade do dia a dia, por sua vez, o HUAWEI WiFi AX3 Pro possui quatro entradas WAN/LAN que distinguem os cabos e adaptam a conexão automaticamente.

Gerenciamento fácil e prático

Com o intuito de apresentar uma experiência personalizável, o roteador conta com um aplicativo de gerenciamento que deixa o poder de escolha nas mãos do usuário. Por meio do HUAWEI AI Life App, é possível definir limites de velocidade, permitir ou rejeitar conexões de visitas, determinar o tempo de uso do Wi-Fi, acompanhar e restringir as atividades dos filhos, criar rede para convidados, entre outros comandos.

Além de diagnosticar o status do Wi-Fi e trazer sugestões para ajudar o usuário a solucionar problemas, o HUAWEI AI Life ainda conta com o “Mapa de Calor” que mostra a cobertura do sinal para que se possa entender os melhores lugares para colocar os roteadores e evitar pontos cegos, podendo melhorar sua rede doméstica de forma rápida e descomplicada. Esse recurso recebeu o prêmio de melhor mapa de cobertura de sinal de 2022.