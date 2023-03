Logitech G: novos teclados mecânicos chegam ao Brasil

Da Redação

29/03/2023 | 09:55



Logitech G traz para o Brasil os teclados G413 SE e G413 TKL SE. Os novos perifériacos oferecem – de acordo com a empresa – mais desempenho, com novos switches mecânicos e keycaps PBT de alta durabilidade. Além disso, apresentam padrão brasileiro em um layout ABNT2, facilitando seu uso para diversas situações além do game.

Os teclados apresentam design minimalista, acabamento em alumínio escovado e iluminação LED branca, que além da visibilidade, pode ser um coringa para diversos ambientes. Além disso, os switches mecânicos tactile (cor marrom) fornecem feedback sutil e silencioso durante o acionamento e uma resposta rápida nos jogos.

G413 SE

O G413 SE é um teclado para quem precisa de desempenho ao jogar, com durabilidade confiável para competir. Preço Sugerido: R$ 599,90

G413 TKL SE

O G413 TKL SE é um teclado focado em desempenho e otimização de espaço. Com switches mecânicos, teclas PBT em uma forma compacta. Com design minimalista tenkeyless. Preço sugerido: R$ 549,90